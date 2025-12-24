El ajedrez político de Moscú: Rusia dicta prisión en ausencia para Garry Kasparov

Suscríbete a nuestros canales

En un nuevo capítulo de la ofensiva judicial contra los críticos del Kremlin, la justicia rusa dictó este martes 23 de diciembre de 2025 una orden de arresto en ausencia contra el excampeón mundial de ajedrez y prominente líder opositor, Garry Kasparov.

La medida, emitida por el Tribunal del Distrito de Zamoskvoretsky en Moscú, acusa al histórico ajedrecista de infringir el Código Penal ruso bajo el cargo de "justificación pública del terrorismo" a través de redes sociales e internet.

Las claves de la acusación

La decisión judicial responde a las constantes críticas de Kasparov contra la invasión rusa en Ucrania y su papel activo en el Comité Antibélico de Rusia (CAR). Según las autoridades rusas:

El cargo: Se le imputa la "justificación del terrorismo" (Artículo 205.2 del Código Penal), un delito que en Rusia puede conllevar penas de entre cinco y siete años de prisión .

La medida: El arresto es "en ausencia", lo que significa que la orden se ejecutará inmediatamente si Kasparov pisa territorio ruso o si es extraditado desde un tercer país.

Contexto político: La fiscalía vincula sus declaraciones y actividades con la supuesta financiación y reclutamiento para formaciones militarizadas ucranianas, acusaciones que la oposición califica de "fabricaciones políticas".

Un historial de persecución

Kasparov, quien reside en el exilio desde hace más de una década, ha sido un blanco recurrente del gobierno de Vladímir Putin. Esta nueva orden se suma a una serie de designaciones previas:

Mayo de 2022: Fue incluido en la lista de "agentes extranjeros". Marzo de 2024: Las autoridades lo añadieron al registro de "terroristas y extremistas". Octubre de 2025: El Servicio Federal de Seguridad (FSB) abrió causas penales contra él y otros miembros del Comité Antibélico por "intento de usurpación del poder".

Reacción del ajedrecista

Fiel a su estilo combativo, Kasparov ha desestimado anteriormente estas acciones legales desde su residencia en Estados Unidos. En ocasiones previas, ha calificado los arrestos "en ausencia" como una medalla de honor, ironizando sobre la imposibilidad del Kremlin de silenciar las voces disidentes que operan fuera de sus fronteras. "Putin y sus generales matan gente a diario; yo no tengo una gota de sangre en mis manos", declaró en respuesta a cargos similares.

Impacto internacional

La medida contra Kasparov no es un caso aislado. Se produce en un contexto de represión generalizada contra figuras del exilio como el magnate Mijaíl Jodorkovski. Analistas internacionales advierten que estas órdenes buscan limitar la movilidad de los opositores, ya que, aunque viven fuera de Rusia, la orden de captura podría complicar sus viajes a países que mantienen tratados de cooperación o extradición con el Kremlin.

La orden entrará en vigor formalmente el 26 de diciembre, consolidando a Kasparov como uno de los enemigos públicos número uno del sistema judicial ruso actual.