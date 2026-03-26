Comité Olímpico Internacional dio a conocer estas controversiales medidas para los Juegos Olímpicos

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El panorama olímpico vuelve a sacudirse con una decisión que no pasa desapercibida y ya ha generado un impacto significativo. El Comité Olímpico Internacional confirmó que, de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se aplicarán criterios biológicos más estrictos para definir la participación en las competiciones femeninas, incluyendo la implementación de pruebas cromosómicas.

Por lo tanto, se trata de un giro que remite a etapas anteriores del olimpismo. Entre finales de los años sesenta y mediados de los noventa, estos controles formaban parte del protocolo habitual, aunque fueron eliminados posteriormente por las críticas relacionadas con su fiabilidad y las implicaciones éticas.

Comité Olímpico Internacional

De acuerdo con lo comunicado publicado por el organismo, las pruebas femeninas estarán destinadas exclusivamente a atletas consideradas de sexo biológico femenino y que no presenten el gen SRY, asociado al desarrollo de características masculinas.

Asimismo, esta resolución fue dada a conocer por la comisión ejecutiva tras analizar distintos escenarios sobre equidad competitiva en el deporte de alto nivel y más en unas competencias de este calibre.

Por un lado, hay quienes respaldan la iniciativa al considerarla un paso hacia la protección de la igualdad en la competencia. Por otro lado, surgen voces que alertan sobre los posibles efectos en los derechos de las deportistas, especialmente en lo relacionado con la privacidad y la identidad.

Finalmente, a medida que se aproxima la cita olímpica en Estados Unidos, el desafío para el Comité Olímpico Internacional será gestionar el impacto de esta normativa en un contexto cada vez más sensible en la actualidad del deporte en general.