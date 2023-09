Irad Ortiz Jr. conquista la estadística de jinetes en Saratoga

Este lunes 4 de septiembre, el hipódromo de Saratoga termina su meeting y en la parte de los jinetes, la estrella puertorriqueña Irad Ortiz Jr. logra nuevamente destacar entre sus colegas y de forma apabullante, gana su cuarta estadística en el circuito hípico ubicado en Nueva York.

El nativo de Trujillo Alto, triunfa con 62 victorias sobre su hermano José Ortiz que ocupo el segundo lugar detrás de Manuel Franco, el cual ambos establecieron fuerte pugna con sus respectivas carreras ganadas. Los venezolanos Javier Castellano con 20 fotos y Junior Alvarado con 15 primeros lucieron en sus actuaciones, en especial Castellano, ganador de cinco clásicos y dos carreras de grado 1 y Alvarado, que se lleva el último Grado 1 de Saratoga, el Hopeful para los dosañeros con Nutella Fella.

Entre los clásicos que conquistó Irad Ortiz Jr. en Saratoga están el Quick Call Stakes con Uncashed, Carees (G3) con Roses for Debra, Shuvee (G2) sobre Nest, el polémico Jim Dandy (G2) con Forte, Glens Falls (G2) con McKulick, la sorpresa del Whitney (G1) con White Abarrio, Adirondack (G3), H.Allen Jerkens (G1) con One in Vermillion y de más reciente éxito el Spinaway (G1) con Brightwork, este domingo 3 de noviembre.

Esta es la lista de los ganadores de los meetings anteriores: