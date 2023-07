Partido amistoso femenino entre Colombia e Irlanda fue suspendido a los 20 minutos

La Selección Colombiana de Fútbol Femenino jugaba su penúltimo partido de preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que comienza el próximo jueves 20 de julio. El encuentro comenzó en horas de la madrugada del viernes, en la que la selección colombiana femenina se enfrentaba a su similar de Irlanda, quien también está clasificada a la Copa del Mundo.

Sin embargo, el partido disputado en Brisbane, Australia, tuvo que ser detenido a los 20 minutos del primer tiempo porque el juego se volvió “extremadamente físico”. Así lo comunicó la Federación de Fútbol Irlandés Femenino en sus redes sociales, en el que en un comunicado mencionaron que no podían continuar jugando en esas condiciones.

De la misma manera, según comunica el medio británico “The Sun”, otra de las razones por la que detuvieron el encuentro, fue por una fuerte entrada a la estrella de la escuadra irlandesa, Denise O’Sullivan, la cual tuvo que ser trasladada al hospital. "Todavía no se sabe si se trata de una lesión grave, pero el jugador de Carolina del Norte fue enviado al hospital para evaluarlo con la esperanza de tener noticias el sábado por la mañana, hora de Australia", dice el medio.

El partido de preparación a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, se estaba jugando a puerta cerrada sin la posibilidad de la prensa estar presente para presenciar el partido.

