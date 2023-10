¿No pierde tiempo? Vinculan a Marie Claire Harp con un reconocido actor argentino

En medio de rumores de separación con el cantante José Manuel Figueroa, la animadora venezolana Marie Claire Harp, sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía con el galán de telenovelas Julián Gil, en la que evidentemente se encontraban disfrutando de un encuentro en un local nocturno.

Esto despertó la intriga de los usuarios quienes se preguntaron si existía algo más que una amistad, y es que, de acuerdo al copy de la publicación, ambos son solo amigos. “Gracias por la invitación mi querido amigo”, escribió Harp, para dejar claro que mantiene una relación amistosa con el argentino. Pero, los internautas no la pelaron y le recordaron su relación con el azteca y el compromiso que tiene Gil con Valeria Marín desde diciembre de 2022.

“Que ese men no tiene novia?”, “Si tiene su novia, a ella no le gustaría q su novio salga a tequiliar con una amiga y se arrime así”, “Ahora si que bonita pareja”, “Esa mujer a recorrido todo México ya no halla en qué Palo ahorcarse”, “Ese es tu novio de turno ahora?”, “Demasiado juntos para solo ser amigos. El lenguaje corporal lo dice todo”, “Después sale denunciando que la acosan”, “La facilita de Marie-Claire”, es parte de lo que escribieron en la cajita de comentarios.

Recordemos que, hace una semana, Marie Claire fue cuestionada sobre su relación con el hijo del fallecido Joan Sebastian, pues actualmente se comenta que están separados y la exreina de belleza lo habría confirmado luego de comentar que un anillo de compromiso se devuelve si no hay compromiso, tomando en cuenta que ya no lleva en su mano “la roca” que le dio su pareja en los primeros meses del año.

Por otro lado, Julián dejó atrás la tormentosa relación que tenía con Marjorie de Sousa y se dio una nueva oportunidad en el amor con la periodista deportiva, con quien a dos años de su noviazgo se comprometió en pleno desierto en Catar mientras disfrutaban del pasado mundial de fútbol. Mientras paseaban por las dunas cerca de la ciudad de Doha, el también presentador se arrodilló y le pidió que se casara con él, momento que fue publicado posteriormente en sus respectivas redes sociales.