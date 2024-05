La conmovedora revelación de Liliana Rodríguez sobre el rol de madre a través de los años

Como parte de la celebración del Día de las Madres este domingo 12 de mayo, Galilea, única hija de la cantante y actriz Liliana Rodríguez, decidió sorprenderla con una emotiva publicación en su cuenta personal de Instagram. La joven compartió un carrusel de fotos de momentos íntimos de su progenitora embarazada, que hizo sacar el lado más honesto de la hija en común de los artistas Lila Morillo y José Luis Rodríguez “El Puma”.

El mensaje de Galilea

En las imágenes se aprecia a Liliana posando muy feliz con Galilea en su pancita. Mientras, que en otra foto aparece madre e hija dormidas. “Feliz Día de las Madres a la mujer que Dios eligió para Mí. Y a aquel de quien obviamente saqué la especia. Gracias por ser mía, te amo”, fue el mensaje con el cual la joven de 28 años acompañó el post.

El mensaje hizo levantar miles de comentarios de cariño por parte de los internautas y por supuesto de su madre, quien no dudo en escribir un largo texto sobre la maternidad.

Mensaje de Liliana

La también presentadora reveló que aunque en su momento no estaba preparada para convertirse en madre, considera que su hija es un regalo de amor y energía para seguir luchando en la vida.

“No me sentía preparada para ser mamá. Sabía que venía algo grande más grande que yo. Mi propósito es ser la mejor madre que pueda para ti. Mi mejor regalo, mi mayor reto diario, Siempre me sorprendes y muy dentro de mí me pregunto ¿yo parí esta perfección?”, respondió en el post.

Igualmente, aseveró que aunque en algún momento sabe que no estará en el mundo, su amor infinito estará siempre al lado de su pequeña. “Te amo infinito siempre profundo constante inmutable nunca te faltaré, aunque ya no esté físicamente presente”, aseveró.

Lilibeth Rodríguez Morillo también comentó la publicación. “Que barriguita más bella y más bello aún su contenido. Las AMO”, escribió.