¡Cuando se querían! Liliana Rodríguez revive un hermoso momento junto a José Luis Rodríguez “El Puma” (+Video)

Para nadie es un secreto que, la relación entre José Luis Rodríguez “El Puma” y sus hijas Liliana Rodríguez y Lilibeth Morillo, es casi nula. Desde hace muchos años, los artistas han manifestado su descontento y la rencilla que existe entre ellos. En algunas ocasiones, Liliana ha manifestado su deseo de reconciliarse con su padre, pero hasta el momento no se ha dado la oportunidad.

A pesar del distanciamiento, Rodríguez eventualmente recuerda al cantante, tal como lo hizo en una reciente publicación de Instagram. Fue a través de un video que la también cantante revivió su etapa en la novela “Gata Salvaje” en la que interpretó a la cachifa Panchita, quien cumple el sueño de conocer en persona justamente a “El Puma”.

Aunque todo era actuación, a la venezolana se le ve la emoción de poder trabajar unos segundos junto a su padre. “Dedicado mi TBT de hoy la #telenovela más vista de todos los tiempos #gatasalvaje Panchita va al concierto de su ídolo venezolano “EL PUMA” acompañada de sus compañeros de la ‘casa Arismendi’”, escribió.

El post se llenó de comentarios que invitan a la actriz a buscar a su padre y conseguir finalmente la reconciliación. “Liliana!!!! Que emoción. Anda y abraza a tu papá”, “Ojalá algún día puedas tener ese abrazo y ese beso con tu papá”, “Liliana me hiciste llorar vale anda busca a tu papá y a tu hermana y sellen ese abrazo”, “Se ve lo conmovida que estaba de abrazar a su papá”, es parte de lo que se lee en la publicación.

Liliana sufre el rechazo de su padre

En una entrevista con Carlos Mesber, quien fue su jefe cuando estaba en el programa “Siéntese quien pueda!”, la criolla recordó el momento en el que se separó de quien era su esposo, situación que la llevó a deprimirse y querer el apoyo de su padre, consiguiendo el silencio y un hombre que lo único que hizo fue darle la espalda en el momento más desolador de su vida.

Al recordar cómo cambió su vida tras la ruptura, Rodríguez confesó un hecho lamentable provocado no solo por la ruptura sino por el abandono de “El Puma”. “Sí, toqué fondo, me dediqué a beber e hice cosas que… Y después, cuando llamé a papá y necesité de mi figura paterna, la busqué y no la encontré. Después de la negada de la llamada, amanecí en el baño, inconsciente”, relató con los ojos repletos de lágrimas.

Asimismo, destacó que a su lado estuvo su madre, Lila Morillo, su roble quien no ha sido capaz de fallarle nunca y ha sido la persona que más fortaleza le ha dado, por lo que logró rescatarla con su amor maternal y consejos que marcaron la vida de la artista. “Me dijo: ‘¿Acaso alguna vez te di yo este ejemplo? ¿Qué te pasa? ¿No te quieres? Yo te quiero, yo te necesito”, fueron las sentidas palabras de la de “El Cocotero”.