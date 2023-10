Liliana Rodríguez se quiebra al recordar cómo el rechazo de su padre casi la lleva a la muerte (+Video)

En reiteradas ocasiones, la actriz venezolana Liliana Rodríguez ha manifestado su descontento con la actitud que tuvo su padre en el pasado, lo que provocó el distanciamiento que ahora tienen las hijas de Lila Morillo con José Luis Rodríguez “El Puma”. Liliana en particular, ha confesado lo doloroso que ha sido para ella ser rechazada por él, pero hasta el día de hoy aún conserva en su mente una situación que significó un punto de inflexión en su vida.

En una entrevista con Carlos Mesber, quien fue su jefe cuando estaba en el programa “Siéntese quien pueda”, la criolla recordó el momento en el que se separó de quien era su esposo, situación que la llevó a deprimirse y querer el apoyo de su padre, consiguiendo el silencio y un hombre que lo único que hizo fue darle la espalda en el momento más desolador de su vida.

Al recordar cómo cambió su vida tras la ruptura, Rodríguez confesó un hecho lamentable provocado no solo por la ruptura sino por el abandono de “El Puma”. “Sí, toqué fondo, me dediqué a beber e hice cosas que… Y después, cuando llamé a papá y necesité de mi figura paterna, la busqué y no la encontré. Después de la negada de la llamada, amanecí en el baño, inconsciente”, recordó con los ojos repletos de lágrimas.

Asimismo, destacó que a su lado estuvo su madre, Lila Morillo, su roble quien no ha sido capaz de fallarle nunca y ha sido la persona que más fortaleza le ha dado, por lo que logró rescatarla con su amor maternal y consejos que marcaron la vida de la artista. “Me dijo: ‘¿Acaso alguna vez te di yo este ejemplo? ¿Qué te pasa? ¿No te quieres? Yo te quiero, yo te necesito”, fueron las sentidas palabras de la de “El Cocotero”.

A pesar de lo vivido, recientemente Liliana lamentó que aún no ha podido ver a su padre y expresó su deseo de poder compartir con él “antes que se vaya”. Además, siempre ha sido agradecida por la familia que tiene junto a su madre, su hermana Lilibeth y su hija Galilea.