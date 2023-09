¿Donde hubo fuego cenizas quedan? Lila Morillo confesó que su amor por José Luis Rodríguez no se murió

Después de 37 años de su divorcio de José Luis Rodríguez “El Puma”, la cantante venezolana Lila Morillo habló sobre su proceso con el artista y qué fue del amor que sentía por él. En una entrevista en EVTV Miami con Pedro Padilla, la maracucha admitió que su amor por el padre de sus dos hijas nunca murió, pero sí se transformó luego de su ruptura por mutuo acuerdo.

“El amor en Lila no muere, el amor en Lila Morillo se transforma que es diferente, no se acaba, menos cuando hay problemas y hay hijos”, recalcó la mujer que le dio dos hijas al intérprete, Liliana y Lilibeth, con quienes, a lo largo de estos años, Rodríguez ha tenido una serie de problemas por su “abandono” y “guerra” que se ha desatado en contra de las también cantantes.

Asimismo, la de ‘El Cocotero’ no falló la oportunidad de lanzarle a “El Puma”, pues en sus declaraciones confesó que todos los días reza por esas personas que se fueron “de la nada”. “Nosotros somos una familia de fe y de oración y oramos constantemente por esas personas que se separaron, no los olvidamos, el amor para Lila es muy importante porque el amor es de Dios”, expresó.

Cabe destacar que, aunque la separación se dio por mutuo acuerdo, Morillo siempre destacó que se sentía sola y fue la razón por la que no quiso seguir con su matrimonio y en el año 1986 en medio de tristeza y decepción, decidieron separar sus caminos. “Mucha ausencia esperar con una cama vacía, fría, llena de lágrimas, de recuerdos, de tristeza y yo allí no me sentía libre. Me sentía muy agobiada”, relató Lila.

Los malestares que existían entre ambos se extendieron hasta sus hijas, y es que, para nadie es un secreto que ninguna tiene la mejor relación con su padre. Recientemente, Liliana dejó entrever que quisiera reencontrarse con su padre pese a las diferencias existentes. “Esta imagen me parte el corazón… será que te vas a ir sin yo verte???”, escribió la actriz en una publicación en la que aparecía su padre a sus 80 años de edad.

Todo esto luego de que, en una entrevista la artista afirmara que su padre la abandonó cuando ella más lo necesitó, justo en el momento que se divorció y sintió que el mundo se le venía abajo. “Él no sabía si yo estaba a punto de tirarme de un décimo piso, él no sabía para qué yo lo estaba llamando. Yo he tenido que perdonar todas esas cochinadas (…) Él siempre se quedó corto como esposo y como papá”, sentenció.