Así es el rollo: Miss Universo Sheynnis Palacios, Messi y Antonella Roccuzzo, Shakira y Adele

POCAS VECES una elección de reina, en este caso, la de Miss Universo, arroja resultados que han dejado satisfechos a los seguidores de certámenes de belleza. En esta oportunidad, la hazaña fue protagonizada por la nicaragüense Sheynnis Palacios, quien, -ya es sabido-, el pasado sábado 18 de noviembre se impuso ante las 83 candidatas que como ella compitieron por la codiciada corona. Desde su llegada a El Salvador, la chica de 23 años de edad, periodista y defensora de la salud mental, acaparó la atención mediática y su favoritismo entre los expertos en materia de belleza, subió cada vez más. La noche final logró su cometido, derrotando a candidatas tan fuertes como las representantes de Tailandia, Australia, Puerto Rico y Colombia, que completaron el cuadro de honor. Y, por primera vez, se llevó el título de Miss Universo a Nicaragua. Su triunfo dejó claro que lo merecía, las redes sociales la aplaudieron a rabiar. Pudiera decirse que con su triunfo, la Organización del certamen recuperó buena parte de la credibilidad que había perdido. Ahora Sheynnis Palacios se prepara para cumplir con la agenda que por un año la atará al concurso de belleza más importante del mundo.

MUCHO TIEMPO había pasado para que Gaby Spanic se hiciera sentir en los medios por alguna polémica. La estrella venezolana hace sonar de nuevo sus trompetas publicitarias para denunciar el delito de abuso sexual, del cual fue, presuntamente, víctima. Esta vez, apuntó su dardo hacia Pablo Montero, a quien señala como el supuesto agresor. En un adelanto del próximo episodio de la serie “Secretos de Villana” que transmite Canela TV, dejó a sus compañeras estupefactas al confesar el hecho. "Era una parte de confidencialidad y no podía hablar del asunto", dijo mientras conversaba con Laura Zapata, Aylin Mujica, Cynthia Klitbo y Sabine Moussier. "Pero averigüé con unos abogados y esto sí lo puedo hablar con mucha seguridad, allá adentro sufrí abuso sexual” soltó para agregar: "Fue alguien que estimo mucho. Fue Pablo Montero”. Al parecer, todo sucedió cuando la venezolana y el cantante y actor mexicano compartieron en “La casa de los famosos” (Reality de Telemundo). "Fui al cuarto de fumadores y lo veo, y me agarró mi cigarro, que se me cayó en los senos y me los tocó, me quería besuquear a la fuerza, yo gritaba sáquenme de aquí", relató.

BASTANTE TELA para cortar sigue dando el caso Shakira. Y es que luego de que la cantante colombiana admitiera su delito de fraude fiscal contra hacienda española, su abogado, Paul Molins, acaba de achacarle la culpa a Gerard Piqué de la engorrosa situación legal en la que se ha visto envuelta su representada. "El enamoramiento de Shakira le ha costado 120 millones de euros. Si se hubiera enamorado de Sergio Ramos y no de Piqué le hubiera salido mucho más barato", declaró Molins en un programa de la Tv de Madrid. Y pese a que Shakira aceptó los cargos, Pau Molins defiende su inocencia. "Es un tema complicado con los artistas mundiales. ¿Dónde trabajan si están todo el día volando?", apuntó. Y agregó: “Es complicado determinar dónde tiene que pagar sus impuestos" si estaba en una gira de 74 países”. He aceptado la decisión de Shakira, aunque yo como abogado hubiera querido ir a juicio”. Según Molins, la colombiana decidió asumir la responsabilidad por el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha así como pasar la página de lo que vivió con el futbolista.

GRAN REVELACION la que acaba de hacer Adele en el programa de Alan Carr: Se casó con Rich Paul. En medio de las especulaciones sobre dicha relación, la cantante británica confirmó su estado civil, respondiendo afirmativamente a la pregunta del comediante sobre si le había dado el sí a su prometido. La respuesta sorprendió a los seguidores de Adele, que habían estado esperando la confirmación de su matrimonio desde hace varios meses. La cantante y Rich Paul hicieron pública su relación en 2021, después de que Adele se divorciara de Simon Konecki. Los primeros rumores sobre una posible boda surgieron a principios de este año, y aunque en febrero se informó que la pareja se había comprometido, es ahora cuando ella misma hace oficial el anuncio de que volvió a dejar la soltería. Vale destacar que Adele ha hablado de su relación con Paul en diversas ocasiones, calificándola como “la más fácil que jamás haya tenido” y así lo sostuvo en una entrevista con para la revista Rolling Stone.

LOS RUMORES sobre la presunta crisis matrimonial de Lionel Messi crecen como la espuma. La prensa argentina insiste en que el futbolista está a un paso de divorciarse de Antonela Roccuzzo. "Messi y Antonella estarían atravesando una fuerte crisis", indicó en el programa argentino Intrusos el periodista Gonzalo Vázquez. El runrún de esta nueva crisis se desató el pasado 30 de octubre cuando el jugador estrella del Inter Miami CF y la modelo argentina encabezaron una "escena" durante la entrega del Balón de Oro, en el Théatre du Châtelet de París. Cuando el campeón del Mundial de Qatar 2022 se subió a recibir el octavo Ballon d'Or de su carrera, lo hizo seguido de sus hijos, Thiago, de 11 años, Mateo, de 8, y Ciro, de 5. Buscando con la mirada a su mujer Messi le hizo un gesto para que subiera al escenario a acompañarlos, pero ella se negó. Posteriormente vino el video donde Messi le lanza supuestas "miradas románticas" a Sofi Martínez, una periodista deportiva argentina. La prueba está en un video que se hizo viral. Las alarmas volvieron a encenderse luego de que Messi -o la persona que le maneja sus redes-cambió la foto de su perfil de Instagram, donde el jugador cuenta con más de 492 millones de seguidores- colocando su imagen en solitario con el Balón de Oro en mano. La pareja se casó en 2017, tras 10 años de noviazgo. Tienen tres hijos.