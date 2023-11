Gaby Spanic hace una impactante revelación sobre el abuso sexual que sufrió por parte de un famoso cantante (+Video)

Al parecer el reality ‘Secretos de Villanas’ ha servido como desahogo para algunas de sus participantes, y es que, en la temporada pasada la venezolana Alicia Machado admitió que había sido golpeada por su expareja, el cantante mexicano José Manuel Figueroa, lo que provocó un severo escándalo que terminó en la defensa del azteca, quien además aseguró que su equipo legal se encargaría de la “difamación” por parte de la exreina de belleza.

Ahora fue el turno de Gaby Spanic, pues la actriz utilizó la plataforma de streaming Canela TV para confesar un terrible episodio que vivió con el cantante Pablo Montero, mientras participaban en el reality show “La Casa de los Famosos”. En su conversación con las otras “villanas”, la actriz venezolana dijo: “Yo allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga, entonces sí se puede contar… abuso sexual… y fue alguien que yo estimo mucho y lo conozco hace años, y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero”.

Esta noticia le cayó como balde de agua fría a las demás participantes quienes seguramente también han conocido a Montero. “Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba gritos: ‘Sáquenme de aquí’”, agregó Spanic, al recordar cómo sucedieron las cosas.

La razón por la que Gaby se calló el abuso recibido por parte del cantante de “Hay otra en tu lugar”, fue por exigencia de la Fiscalía, sin embargo, ella quiso asesorarse con unos abogados quienes sí le dieron permiso para hablar públicamente sobre los hechos. “Hablé con los abogados y me dijeron que eso es un delito, pensé en denunciarlo, pero para qué, si es tan caro los abogados y la justicia es tan lenta, pasan los años y no pasa nada”, explicó.

“Tengo fe que con el transcurrir del tiempo todo vaya cayendo por su propio peso, ya las máscaras se están cayendo”, aseveró. Las acusaciones también le salpicaron a la producción del reality transmitido por la cadena Telemundo, quienes ocultaron el fatídico encuentro. “Protegieron un abuso sexual allí adentro, yo fui víctima de un abuso sexual de parte de Pablo Montero”.

Pese al incómodo momento, la eterna “Usurpadora” indicó que aprecia mucho al artista, quien le pidió disculpa después. “Yo a Pablo Montero lo aprecio muchísimo, pero en este show editaron muchas cosas, él me ofreció disculpas dentro del show, pasaron muchas cosas que no valen la pena ya decir. En ese momento no había responsables que me dieran la cara, lo que hicieron fue darme más alcohol y apoyaron eso”, remató.