En video: Laura Pausini da su veredicto sobre el homenaje que le hizo Rauw Alejandro en los Latin Grammy 2023

El pasado 16 de noviembre, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, dejó la piel en el escenario de los Latin Grammy 2023 al interpretar el icónico tema de Laura Pausini, 'Se fue'. El artista dejó sin aliento al público por demostrar que no solo tiene talento para el reggaetón y los bailes sexys que hace en su show, sino que además, su voz puede conmover.

En el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes de Sevilla, España, también se encontraba Rosalía, con quien el boricua tuvo una larga e intensa relación que terminó hace unos meses. Ella también fue la encargada de ponerle el toque musical, pero en su caso interpretó 'Se nos rompió el amor' de la grande Rocío Jurado, por lo que no es descabellado que esto les sirvió como ventana para expresar el sentimiento que tiene cada uno tras la ruptura.

Para el cantante de "Diluvio" fue la oportunidad perfecta para lucirse ante la mismísima Pausini, quien había sido exaltada con el premio Persona del Año. En una entrevista para la Cadena Dial, la italiana dio sus impresiones sobre esta presentación que tuvo mucha tela que cortar. "Rauw me dice: 'no te voy a dar el premio, pero, te haré una sorpresa'", dijo la artista.

"Rauw fue después de mi premio, y empieza la canción 'Se fue' y déjame decirte algo, me gusta más su versión que la mía (...) es que mi versión es de hace 30 años, cuando la escucho ahora la siento muy lenta", aceptó la creadora de más de veinte discos.

Ante su confesión, la presentadora le ratificó que mucha gente está pidiendo una grabación juntos de este hit musical. Esta propuesta puso un poco nerviosa a Laura, quien con una pícara sonrisa y un intrigante "no sé", asomó la posibilidad de una colaboración a futuro. "No se puede decir nada porque hasta que no grabamos, no sabemos", agregó.

'Se fue' es una de las canciones más importantes de la intérprete de 49 años, fue grabada en el año 1993 para su primer álbum 'Laura Pausini'. Originalmente fue hecha en italiano, pero, para 1994 la artista la versionó en español y le dio el nombre con el que hoy se le conoce, pues en su idioma natal fue titulado 'Non c'é'.