Tachan de "abusivo" a Luis Miguel por un polémico beso que dio en su concierto (+Video)

Desde que el cantante Luis Miguel inició su gira de conciertos, los escándalos han estado a la orden del día, así como se ha acentuado su batalla con Aracely Arámbula, por la manutención de los hijos que tienen en común. Un nuevo video que corre como pólvora en las plataformas digitales, dividió opiniones entre los usuarios, de los cuales varios van en contra del artista puertorriqueño.

Recientemente, dio una presentación en el Arena de Ciudad de México, en la zona VIP se encontraba una familia disfrutando del show, lo que llamó la atención del intérprete. En ello, se acerca a la niña que acompañaba a sus felices padres y le da un beso en la boca, lo que detonó las críticas de los usuarios. En defensa de 'Luismi', algunos alegan que fue accidentalmente por no alcanzar bien a la pequeña, mientras que otros vieron inapropiado el acto.

Al parecer, los padres estuvieron de acuerdo en el gesto que tuvo la voz de "Cuando calienta el sol", pues siguieron gozando en primera fila del recital, tras lo que pareció un 'piquito'. Se desconoce si realmente fue por error o de manera intencional, pero, los múltiples comentarios piden que "no se normalicen este tipo de acciones".

"Es una falta de respeto besar a un niño ajeno", "A una niña de esa edad no se debe dejar que todos la besen", "Los niños se respetan", "Eso no se hace simplemente por salud", pelean algunos usuarios. Por otro lado, los defensores aseguran que: "Claramente se ve que no fue su intención, no alcanzaba al beso en el cachete", "Veo ternura y no malicia", "Que ganas de ensuciar a un artista, se pasan...", "Veo inocencia en él, como si fuera un sueño cumplido para la niña".

En otro de sus más recientes shows, el cantante quien próximamente vendrá a Venezuela, sufrió un incidente mientras interpretaba "Ahora te puedes marchar". Entre la adrenalina y la puesta en escena, el boricua de 53 años sintió un fuerte tirón que le generó un dolor que no pudo ocultar, pues en su expresión se veía cuánto le estaba afectando.

En el audiovisual que se viralizó se ve al novio de Paloma Cuevas patear una inmensa pelota inflable negra para sacarla del escenario, este movimiento fue lo que le causó molestia en su pierna derecha. En ese sentido, intentó acomodar su rodilla para tratar de bajar el dolor, en otras tomas se ve cuando toca su cadera para aliviar la presión en el nervio ciático.