|Entradas
|NYM
|PHI
|1º
|Mark Vientos pega sencillo con línea a jardinero derecho Nick Castellanos. Francisco Lindor anota Juan Soto a 3ra.
|1
|0
|1º
|Brandon Nimmo pega sencillo con línea a jardinero derecho Nick Castellanos. Juan Soto anota Mark Vientos a 3ra.
|2
|0
|1º
|Starling Marte pega doble (13) con línea a jardinero izquierdo Brandon Marsh. Mark Vientos anota Brandon Nimmo anota.
|4
|0
|4º
|Otto Kemp batea jonrón (6) con elevado por el jardín central. Nick Castellanos anota .
|4
|2
|5º
|Bryce Harper pega doble (31) con línea fuerte a jardinero derecho Juan Soto. Weston Wilson anota.
|4
|3
|6º
|Otto Kemp pega doble (8) con línea fuerte a jardinero central Jeff McNeil. Nick Castellanos anota.
|4
|4
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|3-1
|1
|0
|0
|.263
|J. Soto RF
|3-1
|1
|0
|0
|.264
|P. Alonso 1B
|3-0
|0
|0
|0
|.267
|M. Vientos 3B
|3-1
|1
|0
|1
|.242
|B. Nimmo LF
|2-1
|1
|0
|1
|.262
|S. Marte DH
|2-1
|0
|0
|2
|.274
|J. McNeil CF
|2-0
|0
|0
|0
|.262
|L. Acuña 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.235
|H. Senger C
|2-0
|0
|0
|0
|.181
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|David Peterson
|5.0
|3
|7
|8
|86-61
|3.77
|Reed Garrett
|0.0
|1
|2
|0
|6-5
|3.71
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|H. Bader CF
|3-1
|0
|0
|0
|.281
|K. Schwarber DH
|3-1
|0
|0
|0
|.242
|B. Harper 1B
|3-1
|0
|0
|1
|.264
|J. Realmuto C
|3-0
|0
|0
|0
|.263
|N. Castellanos RF
|2-2
|2
|0
|0
|.256
|O. Kemp 3B
|3-2
|1
|1
|3
|.242
|E. Sosa SS
|2-1
|0
|0
|0
|.276
|B. Marsh LF
|2-0
|0
|0
|0
|.285
|W. Wilson 2B
|2-1
|1
|0
|0
|.215
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Jesús Luzardo
|6.0
|4
|5
|6
|72-50
|4.08
|
NY Mets
|
Philadelphia
|5
|H
|9
|0
|HR
|1
|6
|TB
|17
|0
|DEB
|4
|
NY Mets
|
Philadelphia
|8
|K
|6
|66
|ST
|50
|9
|H
|5
|1
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mets
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|4
|5
|0
|Phillies
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|-
|-
|4
|9
|0
