PIT 2
BAL 3


TB 1
CWS 5


HOU 0
TOR 6


WSH 0
MIA 2
B: 1
S: 3
O: 3
DET 1
NYY 9
B: 0
S: 0
O: 2
KC 2
CLE 1
B: 0
S: 1
O: 1
NYM 4
PHI 4
B: 0
S: 0
O: 0
Pre-Game
COL 0
SD 0
Pre-Game
LAA 0
SEA 0

NYM
76-70 (.521)
4
Baja 6th 0 out
4

PHI
86-60 (.589)
Edmundo Sosa

AL BATE

Edmundo Sosa (SS)
2 - 1
Reed Garrett

LANZA

Reed Garrett
0.0 IP, 1 CL, 0 K, 6 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Otto Kemp 3B: Base vacía
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
4 0 0 0 0 0 - - - 4 5 0
0 0 0 2 1 1 - - - 4 9 0
Entradas NYM PHI
Mark Vientos pega sencillo con línea a jardinero derecho Nick Castellanos. Francisco Lindor anota Juan Soto a 3ra. 1 0
Brandon Nimmo pega sencillo con línea a jardinero derecho Nick Castellanos. Juan Soto anota Mark Vientos a 3ra. 2 0
Starling Marte pega doble (13) con línea a jardinero izquierdo Brandon Marsh. Mark Vientos anota Brandon Nimmo anota. 4 0
Otto Kemp batea jonrón (6) con elevado por el jardín central. Nick Castellanos anota . 4 2
Bryce Harper pega doble (31) con línea fuerte a jardinero derecho Juan Soto. Weston Wilson anota. 4 3
Otto Kemp pega doble (8) con línea fuerte a jardinero central Jeff McNeil. Nick Castellanos anota. 4 4
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 3-1 1 0 0 .263
J. Soto RF 3-1 1 0 0 .264
P. Alonso 1B 3-0 0 0 0 .267
M. Vientos 3B 3-1 1 0 1 .242
B. Nimmo LF 2-1 1 0 1 .262
S. Marte DH 2-1 0 0 2 .274
J. McNeil CF 2-0 0 0 0 .262
L. Acuña 2B 2-0 0 0 0 .235
H. Senger C 2-0 0 0 0 .181




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
David Peterson 5.0 3 7 8 86-61 3.77
Reed Garrett 0.0 1 2 0 6-5 3.71
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
H. Bader CF 3-1 0 0 0 .281
K. Schwarber DH 3-1 0 0 0 .242
B. Harper 1B 3-1 0 0 1 .264
J. Realmuto C 3-0 0 0 0 .263
N. Castellanos RF 2-2 2 0 0 .256
O. Kemp 3B 3-2 1 1 3 .242
E. Sosa SS 2-1 0 0 0 .276
B. Marsh LF 2-0 0 0 0 .285
W. Wilson 2B 2-1 1 0 0 .215




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Jesús Luzardo 6.0 4 5 6 72-50 4.08

NY Mets
Philadelphia
5 H 9
0 HR 1
6 TB 17
0 DEB 4

NY Mets
Philadelphia
8 K 6
66 ST 50
9 H 5
1 BB 0
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 86 60 .589 - W3
Mets 76 70 .521 10.0 L5
Marlins 67 79 .459 19.0 W1
Braves 65 81 .445 21.0 L2
Nationals 60 85 .414 25.5 L1
Probabilidad de ganar
66.8 %
6 parte baja
(B:0 S:0 O:0)

NY Mets 4 - 4 Philadelphia
Visita al Montículo.
Datos del encuentro
Estadio: Citizens Bank Park
Localidad: Philadelphia, Pennsylvania
El clima: Clear, 75 ºF
Capacidad: 42.901
Árbitros:
Home Plate: Stu Scheurwater
1era base: Will Little
2da base: Ryan Additon
3era base: Ryan Wills
