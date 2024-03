LVBP: Maikel García encontró en José Altuve una inspiración para la final ante Cardenales (+Video)

Tiburones de La Guaira contó con una base de peloteros realmente espectacular para la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), un line up plagado de estrellas fue el protagonista de la grandiosa hazaña de consagrarse campeones luego de 37 años de absoluta sequía.

Sin duda alguna, la cara de la franquicia es Maikel García. A muchos fanáticos este comentario les hace ruido, pero ese muchacho de apenas 24 años de edad se cargó a la organización cuando más le necesitaron. Incluso cuando Ronald Acuña Jr. tuvo que detener su accionar en Venezuela por solicitud de los Bravos de Atlanta, su primo continuó al frente del proyecto.

Maikel fue utilizado en La Guaira como antesalista, siendo originalmente un campocorto realmente cumplidor. Previamente, los Reales de Kansas City, equipo al que pertenece en el beisbol de las Grandes Ligas, le habían colocado en la esquina caliente y fue allí donde vivió la mayoría de sus participaciones.

"El Barrendero" fue parte vital de la conquista de los escualos en el beisbol nacional. Con el paso del tiempo y en base al tremendo rendimiento que mantuvo en todo momento, se convirtió en la chispa de una alineación realmente temible.

En la serie final ante Cardenales de Lara no fue la excepción. García estuvo con todos los focos de atención sobre sí, pues en el segundo cotejo conectó un cuadrangular que celebró por todo lo alto, incluyendo un innecesario "perreo" a los crepusculares. Tras el eufórico festejo de Maikel, una tángana se hizo presente en el Estadio Universitario de Caracas (UCV).

Lo que allí se observó fue una total vergüenza, pero ya no había manera de retroceder el tiempo, solo quedaba afrontar ese complicado momento que adornó una vibrante etapa definitoria. Con la serie 2-0 a favor de los litoralenses, la serie se mudó inmediatamente al Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, fue en ese recinto donde Maikel presenció por primera vez lo que era jugar con un público en su contra.

En una entrevista concedida a "Detrás del Show", publicada en la plataforma YouTube, el habilidoso infielder dejó saber que recolectó ciertas palabras de José Altuve para poder avanzar en ese complicado tercer juego de la Gran Final.

"Yo estaba preparado mentalmente para el tercer juego. A mi me estaban abucheando desde que salí a estrecharme, me gritaban cosas, yo lo que hacía era reírme, pero estaba demasiado enfocado ese día. No sentí ni un poquito de presión", confesó el criollo.

"Cuando voy a batear todo el estadio me pitaba: 'buuu'. Yo una vez escuché que José Altuve cuando pasó lo que pasó (Astros de Houston robaron señas), él veía a una parte del estadio para concentrarse. Agarré ese consejo ese día y solo veía a la tribuna derecha que era donde había más fanáticos de La Guaira", reconoció entre sonrisas 'el barrendero'.

Altuve ha sido una guía para las nuevas generaciones del beisbol, no solo para Venezuela, sino para el mundo entero. Aquí ha quedado reflejada una fantástica anécdota de lo mucho que ha influido "Astroboy" en la pelota moderna.