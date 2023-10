LVBP: Estas son las restricciones que tiene Yohander Méndez para esta campaña (+declaraciones)

Faltan sólo horas, para que inicie la campaña 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y una novena que recibió incorporaciones importantes en su última día de prácticas, fueron los Navegantes del Magallanes.

El conjunto filibustero le dio la bienvenida al equipo de esta zafra a un brazo que ha sido uno de sus mejores abridores en las últimas temporadas, el zurdo Yoahnder Méndez y también a otro brazo con muchas expectativas, el foráneo Pablo Guillén.

A pesar de ser pieza clave en la rotación turca, al siniestro no le fue muy bien en el torneo anterior de la pelota criolla, por lo tanto, quiere reivindicarse en la venidera campaña, tras obtener el permiso de su organización en Japón, Yomiuri Giants, aunque con algunas restricciones de acuerdo a sus declaraciones, para la Prensa de los filibusteros.

“Estoy poniéndome a tono poco a poco, pienso lanzar el mes que viene aunque aún no he definido un plan con el cuerpo técnico ya que estamos esperando a que mi equipo de Japón nos dé un plan para estar cien por ciento seguros, lo único que sé es que voy a lanzar en noviembre, probablemente el 10 o el 15”, declaró Méndez sobre la fecha de su primera apertura.

Sobre las limitantes de los Yomiuri Giants, el serpentinero de 28 año expresó, "“No es fácil tener el permiso de un equipo japonés, pero yo les dije que mi sueño es siempre estar con los Navegantes del Magallanes y que quiero pelear por otro título”.

Méndez viene de registrar buenas salidas en el beisbol japonés, luego de ostentar un balance de 5-5. sin embargo, su porcentaje de carreras limpias fue de apenas 2.07 en 16 salidas.

Por otro lado, el importado Guillén tiene muy buena referencia de los "Eléctricos" y espera tener un buen año con ellos. “Es una gran oportunidad estar con el mejor equipo del béisbol venezolano y voy a dar lo mejor de mí para que este año logremos el título, el gerente me llamó y al Magallanes no se le puede decir que no".

Sobre la fecha de su primera apertura en este campeonato, añadió, "Conversé con el cuerpo técnico y el lunes haré una sesión de práctica de bateo en vivo y si no hay ningún cambio estaré abriendo el fin de semana que viene”.

Lo cierto, la "Nave Turca" apunta a tener uno de los mejores cuerpos de lanzadores en la venidera temporada y estos dos abridores serán vitales en la estructura del manager Miguel Cairo.