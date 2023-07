MLB: Salvador Pérez fue la estrella más brillante en la ofensiva de la Liga Americana

Salvador Pérez se disfrutó al máximo el octavo Juego de Estrellas en su carrera. El jugador de los Reales de Kansas City entró como bateador designado por Shohei Ohtani en la sexta entrada y prendió la chispa de la Liga Americana.

El capitán de los Reales conectó un imparable por el jardín derecho y posteriormente llegó a tercera con un doble de Brent Rooker de Oakland. Bo Bichette de Toronto luego conectó un elevado de sacrificio para que anotara Pérez y así le dio la ventaja a la Liga Americana de 2-1.

A pesar de que su liga no se llevará la victoria, Pérez tuvo dos días buenos en Seattle compartiendo con otros jugadores y deslumbró a todos con distintas elecciones de moda.

Primero en el Home Run Derby con su chaqueta perfecta que llamó la atención de los fanáticos. La misma tenía los nombres de todos los participantes del festival. Asimismo, sus zapatos con representación a Venezuela.

Salvy reppin’ team and country on his cleats. 🇻🇪#AllStarGame pic.twitter.com/pyVbEKTCHS