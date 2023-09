¡De regreso a casa! Esto dijo Luka Doncic sobre volver a Madrid con los Dallas Mavericks

Este 10 de octubre es una fecha especial para Luka Doncic. El esloveno volverá a suelo español para enfrentarse a su antiguo equipo, el Real Madrid, en la pretemporada de los Dallas Mavericks previo al inicio de la temporada 2023-24 de la NBA.

El Wizink Center verá nuevamente a "El Matador" sobre el tabloncillo, solo que esta vez estará vistiendo los colores del conjunto texano y no los de los merengues. Doncic salió por la puerta grande de Madrid y volverá al primer club donde se formó profesionalmente en suelo europeo.

Foto: Cortesía

Un regreso triunfal

El jugador de 24 años entrará a su sexta temporada de la NBA y cada vez se afianza más como una de las caras de la liga estadounidense y del baloncesto a nivel mundial, pero su origen está ligado al club merengue.

Doncic entró al Madrid en el año 2012, con tan solo 13 años, y tuvo su debut con el primer equipo el 30 de abril de 2015 en una partido de la liga española frente al Unicaja. Su salida del conjunto merengue y llegada a los Mavericks estuvo acompañada de varios títulos en su palmarés.

Ganador de tres ligas ACB (2015, 2016 y 2018), dos veces de la Copa del Rey (2016 y 2017), una Copa Intercontinental y una Euroliga. Además, fue el Jugador Más Valioso de la Liga ACB, Euroliga y Final Four de la Euroliga en su último año en el Madrid, saliendo como uno de los mejores jugadores en la historia del club.

Foto: Cortesía

Madrid es su segundo hogar

El esloveno siempre ha dejado en claro el cariño que le tiene a Madrid y a sus fanáticos, pese a haber salido del equipo en el año 2018. "Significa mucho para mí. He estado pensando en ese partido desde que me dijeron que iba a jugar allí", comentó. "Crecí allí. Me enseñaron a hablar inglés, español, todo, a jugar al baloncesto... Ese es mi segundo hogar, sin duda. Estoy muy emocionado de estar de regreso", sentenció el jugador estelar de Dallas y de su selección nacional.