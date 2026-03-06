Lazio vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 28 de la Serie A, Sassuolo y Lazio se enfrentan el lunes 9 de marzo desde las 15:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Sassuolo

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio no pudo ante Torino en el Stadio Olimpico Grande Torino. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo venció 2-1 a Atalanta en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 10 goles en el arco rival y 8 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Sassuolo sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 34 puntos (8 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 38 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (11 PG - 5 PE - 11 PP).

El encuentro será supervisado por Alberto Arena, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 27 22 1 4 43 2 Milan 57 27 16 9 2 23 3 Napoli 53 27 16 5 6 13 9 Sassuolo 38 27 11 5 11 -2 11 Lazio 34 27 8 10 9 -1

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Milan: 15 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Bologna: 22 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Bologna: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Juventus: 21 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio y Sassuolo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

