Espanyol vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

El próximo lunes 9 de marzo, a partir de las 16:00 horas, Real Oviedo visita a Espanyol en el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Real Oviedo

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de empatar ante Elche por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 empate y 3 derrotas, con 14 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Atlético de Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 8 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 64 26 21 1 4 45 2 Real Madrid 60 26 19 3 4 32 3 Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 20 7 Espanyol 36 26 10 6 10 -6 20 Real Oviedo 17 26 3 8 15 -27

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 28: vs Mallorca: 15 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Getafe: 21 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 28: vs Valencia: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Levante: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Real Oviedo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

