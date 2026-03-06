España - LALIGA 2025 - 2026

Espanyol vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

En la previa de Espanyol vs Real Oviedo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 9 de marzo desde las 16:00 horas en el Cornellá-El Prat.

Por

MeridianoBet
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 10:24 am
El próximo lunes 9 de marzo, a partir de las 16:00 horas, Real Oviedo visita a Espanyol en el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Real Oviedo

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de empatar ante Elche por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 empate y 3 derrotas, con 14 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Atlético de Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 8 PE - 15 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona6426211445
2
Real Madrid6026193432
3
Atlético de Madrid5126156520
7
Espanyol362610610-6
20
Real Oviedo17263815-27
DataFactory

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 28: vs Mallorca: 15 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Getafe: 21 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 28: vs Valencia: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Levante: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Real Oviedo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Viernes 06 de Marzo de 2026
