Aquí el Best Bet y los Datos para el Pick Six Gulfstream Park 31-01-2024

Sigue la emoción del Championship Meet y la primera jornada de esta semana, que a la vez es la última del mes de enero en el hipódromo de Gulfstream Park, se presenta con nueve carreras sin competencias selectivas.

Las pruebas mejores rentadas del programa serán la quinta y la octava, dos Allowance Optional Claiming de $91.000 y la jornada comprende tres pruebas sobre arena, tres sobre pista sintética o tapeta y tres sobre grama.

Se han programado para esta reunión hípica seis carreras en cuatro codos, cinco de ellas en distancias mayores a una milla.

El popular juego de Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six, dará inicio a la altura de la cuarta carrera del programa.

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six de Gulfstream Park, a disputarse este miércoles 31 de enero de 2024.

Cuarta Carrera. 1 Fontina. Lo hizo muy bien con Sáez, si supera el puesto de salida, será difícil superarla. 6 Castellana. Fue muy jugada en su anterior, de nuevo va bien montada. 7 Platinum Rocker. Baja de agrupación y va muy aliviada en el handicap.

Quinta Carrera. 2 Delahaye. Linajuda hija de Medaglia D¨Oro que ya ganó en New York con Javier Castellano. Luce bajada de agrupación. Correrá como nuestro BEST BET para el Pick Six de Gulfstream Park este miércoles.

Sexta Carrera. 4 Wind Ninety Nine. Baja de agrupación y Luis Sáez repite sobre su lomo. 1 Peja Du. Cambia de establo pero vuelve con Paco López, puede repetir.

Séptima Carrera. 7 Tuscan Gold. Bien ejercitada, de cuadra efectiva y con buena monta. 2 Skip The Line. Irad Ortiz Jr. sobre esta hija de Into Mischief co-propiedad del Repole Stable, hay que incluirla. 3 Team Captain. Sus ejercicios indican que atraviesa gran condición física.

Octava Carrera. 2 Harry Hood. Su velocidad y consistencia son excelentes para las facultades de John Velazquez. 4 Henley´s Joy. Tiene números para responder y la monta obliga a considerarlo. 3 Cyber Ninja. Ya ganó ante un grupo fuerte con José Luis Ortiz. 5 Jamestown. Mostró capacidad en su penúltima, puede sorprender.

Novena Carrera. 5 He´s A Butte. Bórrenle la última, anda volando en privado, 2 Adios Now. José Luis Ortiz lo intenta por tercera vez. 6 Cloak and Danger. Debuta con Irad Ortiz Jr., está alojado en un establo efectivo.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el Pick Six del miércoles en Gulfstream Park:

4a) 1-6-7

5a) 2

6a) 1-4

7a) 2-3-7

8a) 2-3-4-5

9a) 2-5-6