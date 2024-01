Última Hora: Bentornato retirado del Swale Stakes este sábado

El potro Bentornato, que estaba como primer favorito para el Swale Stakes del próximo sábado 3 de febrero en el hipódromo de Gulfstream Park, ha sido retirado del cotejo y ahora enfrentará un nuevo reto pero fuera de Estados Unidos.

El entrenado por José Francisco D’Angelo ahora tendrá su primera actuación de la temporada en el Saudi Derby (G3), competencia que será en distancia de una milla en pista de arena y con premio de $1.500.000 por repartir. Así lo confirmó el propio trainer a Meridiano, el cual recibió la invitación por parte del Jockey Club de Arabia Saudita.

Bentornato, cuya campaña es de cinco actuaciones para cuatro primeros, aparecía en la larga lista de nominados de la carrera que forma parte del cartel donde va la prueba más rica del mundo, la Saudi Cup (G1) con sus 20 millones de dólares por repartir. El escenario tanto del Saudi Derby (G3) como la Saudi Cup será el hipódromo King Abdulaziz en Riad, Reino de Arabia Saudita y la fecha de esa millonaria jornada es el sábado 24 de febrero.

El tresañero es un hijo de Valiant Minister en Her Special Way por Put It Back, propiedad del Leon King Stable Corp. y críado por el Tanma Corp. Para el compromiso del Swale del sábado iba a estrenar la monta del puertorriqueño Irad Ortiz Jr. y enfrentaría a ocho rivales, pero ahora será llevado a Riad y el proceso del viaje contempla diferentes protocolos para que el purasangre pueda llegar bien al área de establos que estará dispuesta para los ejemplares foráneos que poco a poco sean colocados en el óvalo de King Abdulaziz.

El trabajo más reciente que posee Bentornato es el sábado 27 de enero, el cual briseó un tiempo de 52 en la distancia de 800 metros en las instalaciones del Palm Meadows Training Center.