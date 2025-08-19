Esta cablera deja de funcionar en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Una noticia ha tomado por sorpresa a miles de suscriptores en Venezuela. La compañía SuperCable, un actor de larga trayectoria en el mercado de telecomunicaciones, ha anunciado el cese de todas sus operaciones a partir de este 18 de agosto de 2025. El comunicado oficial, enviado directamente a sus clientes, detalla que la medida implica la desconexión total de sus servicios.

El cierre por orden del ente regulador

De acuerdo con la misiva emitida por la empresa, la decisión de SuperCable de dejar de operar responde a una directriz de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). La compañía precisa que se encuentra cumpliendo con una orden emitida por el organismo regulador, lo cual la obliga a suspender de forma definitiva sus servicios de televisión e internet.

Esta situación pone de manifiesto el rol de Conatel en la regulación del sector de telecomunicaciones en el país y su capacidad para emitir órdenes que afectan directamente a las empresas y sus clientes.

Servicios afectados por la medida

El cierre de SuperCable no solo impactará a los usuarios de su servicio de televisión por suscripción. La compañía también confirmó que su servicio de internet por fibra óptica será desconectado, afectando a los clientes que dependían de su conectividad para sus actividades diarias.

En su mensaje de despedida, SuperCable expresó su agradecimiento a sus suscriptores por la confianza y lealtad a lo largo de los años. La empresa reconoció que la interrupción de sus servicios puede alterar la rutina de los usuarios, por lo que aseguró haber revisado las opciones disponibles en el mercado. En el comunicado, sugirió que los clientes tienen a su disposición otros operadores que ofrecen un servicio de calidad en sus zonas.

El cierre de SuperCable marca un fin de ciclo para una de las empresas de televisión por cable más conocidas en Venezuela, y abre un nuevo desafío para sus clientes, quienes ahora deberán buscar alternativas para sus necesidades de entretenimiento y conexión a internet.