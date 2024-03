Este importante técnico europeo protagonizó una pelea con un alcalde español (+Video)

Sérgio Conceição, hoy el técnico del Porto, uno de los equipos más grandes de Portugal y de Europa, fue noticia durante la jornada de este 27 de marzo; gracias a unas imágenes que reseñaron cómo casi se iba a las manos con un alcalde español, en medio de un torneo de fútbol de categorías menores.

Dentro de los detalles de lo ocurrido y que dan contexto a los hechos, hay que iniciar destacando que el epicentro de la riña se produjo finalizado un encuentro de benjamines año 2015, en la Copa Gañafote, en la que competía una representación del Oporto contra el conjunto de Sevilla; donde juega uno de los hijos menores de Conceição; llamado José. El técnico se dispuso a acercarse al árbitro para recriminarle algunas decisiones durante el compromiso y es cuando inició el tenso momento.

En la secuencia se vio cómo el entrenador portugués estaba acompañado de otro de sus hijo, conocido como Moisés (22 años); también jugador de fútbol, perteneciente a Leixões, de la segunda división portuguesa. Durante la conversa, el joven tocó el rostro del juez principal, lo que ocasionó la entrada en escena del alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, quien se enfrentó al DT y su heredero.

Duelo de acusaciones

Tras lo ocurrido, versiones han salido a la luz de lado y lado. En lo dicho por Sérgio, el burgomaestre: "agredió no una, sino varias veces" a su hijo Moisés, al paso que agregó: "(Barroso) perdió completamente el control y empezó a empujar de forma agresiva".

Por su parte, el alcalde también puso otra explicación en la mesa, apuntando a que el técnico de Porto y su hijo amenazaron al árbitro principal del encuentro. "Me empujaron, me agarraron por el cuello y les contuve hasta que llegaron las autoridades. Entonces se lió parda (...) Siguió amenazándome, me amenazó de muerte. Es lamentable", expresó.

Lo cierto es que la pelea que ambos protagonizaron levantó, como era de esperarse, un revuelo en la prensa. Sobre todo, por las figuras implicadas, un técnico de renombre, que viene de caer eliminado en Champions League, en octavos contra el Arsenal, y una máxima autoridad de una localidad español.