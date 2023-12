Yailin ‘La Más Viral’ reactivó su perfil en Instagram y este es su último post

A principios de diciembre, la cantante dominicana Yailin ‘La Más Viral’, de manera abrupta la, desapareció en las últimas horas y cerró su perfil en Instagram, generando preocupación entre sus fanáticos que se preguntan las razones por las cuales lo hizo. Al intentar ingresar a su Instagram, se podía leer: "Esta página no está disponible" o "Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram".

Sorpresivamente, la reggaetonera volvió a la red de la camarita a pesar de los problemas que protagonizó la semana pasada. Aunque las muestras de amor que había publicado con su pareja Tekashi 6ix9ine desaparecieron desde hace tiempo, ‘La Más Viral’ decidió reactivar su perfil para posteriormente comunicarse con sus fanáticos.

Seguramente, todos esperaban que la mujer regresara por todo lo alto con una nueva fotografía, pero su cuenta conserva el último post que había antes de cerrarlo. En la publicación, la ex de Anuel AA presenta su nueva colección de ropa especial para sus “chiviricas”, llamada Lulu’s World. Las fotografías reflejan a la dominicana muy sexy luciendo una sudadera y un bikini gris con pequeños detalles en blanco.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Jorgina Guillermo (su nombre real), pero, que haya vuelto a accionar su red social indica que, más temprano que tarde hará un anuncio a sus más de 11 millones de seguidores.

Recordemos que, esta semana el expublicista de Yailin, Vladimir Gómez, dijo a ‘Chisme No Like’ que 6ix9ine tenía secuestrada a la intérprete. “Está secuestrada. Me duele, me llena de rabia e indignación que este mediocre del medio artístico está haciendo la monstruosidad que está haciendo con ella para apagar su carrera”, dijo el relacionista público.

Entre tanto, el hombre de nombre Vladimír Gómez, sentenció que la cantante tampoco tiene acceso a su celular, pues su “colaborador” se lo habría decomisado para que no pudiera comunicarse con nadie, ni siquiera por redes sociales, y así no supieran lo que estaba sucediendo con ella. Por esta razón, habría desaparecido la cuenta de Instagram.