¡No Puede Ser! Shakira contesta sin pelos en la lengua por qué detesta sus canciones viejas

“Ciega, sordomuda”, “Ojos así”, “Inevitable”, “Estoy aquí”, “Moscas en la casa” y “Pies descalzos”, son algunas de las canciones que lanzó la estrella colombiana Shakira en sus inicios, éxitos con los cuales conquistó al público por todo el mundo por sus sinceras letras. Sin embargo, recientemente la artista de 47 años ha confesado que ya no soporta y no puede escuchar algunos de esos temas.

Fue durante una entrevista para First We Feast en YouTube que la ganadora del Grammy soltó la lengua sobre sus canciones, dejando a sus millones de fanáticos son boquiabiertos, al revelar que su éxito del 2001 “Suerte” o titulada en inglés “Whenever Whenever”, fue totalmente exagerado, y que hoy como una mujer madura no lo haría.

“Son tantas cosas, creo que solía exagerar el llanto en mi voz, ¿sabes? Hacer el le-ro-lo- le- lo-le. Ahora pienso en eso y fue un poco exagerado, demasiado exagerado, fue muy Shakira”, expresó la oriunda de Barranquilla.

El cambio de su voz

Shakira aseguró que con el embrazado de sus dos hijos Milan y Sasha, su voz se transformó de gran manera, volviéndose más fuerte, gruesa, redonda y completa. Además, considera que sus elecciones en cuanto a los temas que quiere cantar son totalmente diferentes a los de sus comienzos en la música.

“Mis elecciones con más maduras, he evolucionado como mujer y como persona. A veces estoy con mis hijos y escucho algunas de mis canciones anteriores y les digo: ‘Qué mal cantaba’. No sé por qué tengo fans, sin duda me gusta mucho más la artista que soy ahora. Pero eso soy solo yo”, aseveró en la conversación.

Sin embargo, la artista está totalmente consciente que sus millones de lobas por todo el mundo aman sus canciones de la primera etapa de su carrera musical, esos temas que despertaron en su momento mucho romanticismo.

“Team viejitas aquí”, “Y creo que la mayoría no soportamos las canciones nuevas”, “Nos enamoramos de alguien que ella aborrece”, “Me quedo con sus canciones viejas”, son algunas de las opiniones.