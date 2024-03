¡Duro golpe para pantalla chica! Se revela la causa de muerte del productor de Televisa Nicandro Díaz

Una terrible noticia ha llegado este lunes 18 de marzo para los espectadores de las telenovelas mexicanas, y es que, a través del programa matutino “Hoy”, se confirmó la muerte del productor de grandes culebrones como "Soy tu Dueña", "Rosa salvaje", "Amores verdaderos", "Destilando amor", entre otros, Nicandro Díaz, a los 60 años.

De acuerdo con lo recogido en diversos medios de comunicación del país azteca, Díaz fue trasladado la tarde del domingo 17 de marzo al hospital de Cozumel, por haber sufrido un terrible accidente en una moto acuática. Igualmente, el mismo domingo se dio a conocer que se debatía entre la vida y la muerte, necesitando con urgencia donaciones de sangre tipo AB negativo.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del productor Nicandro Díaz. Que en paz descanse”, escribió la cuenta oficial del programa mexicano en Instagram, levantando miles de reacciones de cibernautas y celebridades.

Marjorie de Sousa no dudo en reaccionar a la noticia compartió en su cuenta de la camarita una imagen con Nicandro y el mensaje: “Tú no mi Nic te acabo de ver, teníamos planes, siempre estabas ahí y siempre me impulsabas. Tú creíste en mi cuando nadie. Hasta siempre”.

“Descanse en paz querido amigo”, es el mensaje que escribió la actriz Erika Buenfil. Mientras que Marlene Favela compartió una foto de ambos en un proyecto con el texto. “Mi alma está llorando querido amigo. Vuela alta mi Nic que tu regreso a casa este lleno de luz”.

Por su parte, la actriz Ana Martín compartió un hermoso video con el hombre y el mensaje que hizo a más de uno derramar lágrimas. “NICANDRO TE AMARÉ SIEMPRE”.