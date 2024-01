LVBP: Leones mantiene mínima ventaja sobre Tigres (En vivo)

Ganar a como dé lugar. Esa es la consigna que tienen entre ceja y ceja los Leones del Caracas, que en la noche de este viernes visitan el José Pérez Colmenares de Maracay para medirse por última vez en esta temporada 2023-2024 a los Tigres de Aragua.

Sin dudas se trata de un duelo crucial para las aspiraciones de los capitalinos, quienes necesitan sumar un nuevo lauro y ligar una derrota de Cardenales de Lara para mantenerse con vida en la pelea por el segundo puesto del Round Robin. Y es que no hay margen de error para ellos.

El último juego que disputaron los dirigidos por el manager José Alguacil fue justamente contra los bengalíes, y terminaron con una importante victoria en el Monumental Simón Bolívar. Sin embargo, cabe recordar que la tropa de Buddy Bailey viene de blanquear en este mismo escenario a Tiburones de La Guaira.

Lineup Leones del Caracas

Lineup Tigres de Aragua

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Harold Ramirez se poncha tirándole. Harold Castro pega doble con línea a jardinero izquierdo. Yadir Drake batea rodado de out a primera base. José Rondón pega sencillo con línea a jardinero derecho, Castro anota. Rainel Rosario batea rodado batea para out forzado a campo corto.

Leones 1 - Tigres 0

Inning 1 (parte baja): Yonathan Mendoza batea rodado de out a primera base. Keyber Rodríguez batea rodado de out fuertemente a campo corto. Alexi Amarista batea elevado de out a jardinero izquierdo.

Leones 1 - Tigres 0

Inning 2 (parte alta): Aldrem Corredor batea línea de out a segunda base. Freddy Fermin batea línea de out a tercera base. Wilfredo Tovar batea rodado de out a segunda base.

Leones 1 - Tigres 0

Inning 2 (parte baja): José Pirela batea elevadito de out a campo corto. Daniel Mayora pega sencillo con elevado suave a jardinero izquierdo. Leobaldo Cabrera pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Receptor sorprende a Daniel Mayora con disparo a segunda base. Lanzador sorprende a Leobaldo Cabrera con disparo a primera base.

Leones 1 - Tigres 0

Inning 3 (parte alta): En desarrollo...