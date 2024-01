¡Perturbador! Revelan mensajes de texto entre Wander Franco y una menor

En una nueva vuelta relacionada a la polémica que rodea al destacado campocorto de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, se han revelado perturbadores detalles sobre sus interacciones con una menor en la República Dominicana. A poco menos de un mes para el inicio de los entrenamientos de primavera, Franco permanece en la lista restringida, mientras su futuro en la MLB se ve amenazado por acusaciones que podrían poner fin a su carrera a los 22 años.

Franco ingresó a la lista restringida en agosto de 2023, afectando considerablemente la prometedora carrera que le esperaba con los Rays hacia los playoffs, debido a alegaciones de una relación inapropiada con una menor. Las acusaciones llevaron a su arresto al inicio de esta temporada baja en la República Dominicana, donde los fiscales lo señalan por relaciones sexuales con una niña de 14 años, presentando cargos de explotación sexual comercial y lavado de dinero que podrían traducirse en una condena de hasta 20 años de prisión.

La conexión entre Franco y la joven se originó en línea, según los fiscales, quienes detallan que él la "sacó de su casa" en Puerto Plata el 9 de diciembre de 2022, manteniendo una relación que incluyó encuentros íntimos durante dos días. Durante los dos últimos meses de esta relación, Franco participaba en los entrenamientos de primavera con los Rays.

La situación se complica con la revelación de mensajes de texto entre Franco y la ahora adolescente. En uno de los mensajes, Franco expresa un deseo de control: "Me gustaría que olvidaras todo lo que has aprendido para criarte a mi manera". La joven responde cuestionando el camino propuesto: "¿Y cuál es tu camino? ¿Sin amor? ¿Sin respeto?". Franco, en un tono posesivo, le insta: "Te daré solo una oportunidad, debes ser solo para mí. No mires a nadie, sé que has estado con otra persona, pero nadie sabrá utilizarte como yo quiero".

En medio de estas revelaciones, la carrera de Franco en la MLB, que inició con un contrato de 182 millones de dólares en 2021, queda en veremos. Los Rays, al adquirir a José Caballero en esta temporada baja, dan señales de prepararse para la posibilidad de una temporada 2024 sin la presencia de Franco.