Auxerre vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Ligue 1

Auxerre recibirá a PSG, en el marco de la fecha 19 de la Ligue 1, el próximo viernes 23 de enero a partir de las 15:00 horas, en el estadio L'Abbé-Deschamps.

Así llegan Auxerre y PSG

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Lens. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de derrotar a Lille con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 13 goles y le han convertido 4 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 42 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (13 PG - 3 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 43 18 14 1 3 19 2 PSG 42 18 13 3 2 25 3 Olympique de Marsella 35 18 11 2 5 22 4 Olympique Lyon 33 18 10 3 5 9 17 Auxerre 12 18 3 3 12 -14

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Toulouse: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Paris FC: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs RC Strasbourg: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Olympique de Marsella: 8 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Horario Auxerre y PSG, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

