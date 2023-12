Esto son los equipos de la NFL que no irán a los playoffs

La recta final de la temporada regular de la NFL no solo trae emoción por los equipos que aseguran su boleto a los playoffs, sino también por aquellos que ven esfumarse sus aspiraciones. Con solo dos semanas por disputarse, ya se conocen los primeros equipos que tendrán que ver la postemporada desde casa.

Equipos que sí estarán en los playoffs

Los San Francisco 49ers fueron los pioneros al asegurar su lugar en los playoffs y al mismo tiempo conquistar la NFC Oeste con un récord de 11-4. Les siguieron los Philadelphia Eagles (11-4) y los Dallas Cowboys (10-5), quienes luchan por el liderato en la NFC Este, y los Detroit Lions (11-4), que se coronaron en la NFC Norte. En la AFC, los Baltimore Ravens (12-3) y los Miami Dolphins (11-4) también sellaron su clasificación.

Equipos que no tiene chance de llegar el super bowl

La otra cara de la moneda la viven ocho equipos, cuatro de cada conferencia, que ya no tienen oportunidad de acceder a los playoffs. En la Conferencia Americana, los New England Patriots (4-11), Los Angeles Chargers (5-10), New York Jets (6-9) y Tennessee Titans (5-10) quedaron eliminados. La ausencia de los Jets podría postergar el regreso del quarterback Aaron Rodgers hasta la próxima temporada.

Por su parte, en la Conferencia Nacional, los Carolina Panthers (2-13), Arizona Cardinals (3-12), Washington Commanders (4-11) y New York Giants (5-10) también se quedaron sin opciones de avanzar. Estos equipos deberán esperar otra oportunidad en futuras temporadas de la NFL.