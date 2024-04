Irad Ortiz Jr. primer jockey en lograr esta hazaña en Estados Unidos en 2024

Son indiscutibles los méritos del boricua Irad Ortiz Jr. que sigue acumulando logros sobre los purasangres de carreras. Irad es ganador de 3.844 competencias en Estados Unidos y sigue embalado a un nuevo liderato en la estadística de jockeys en el año 2024. El ganador de 5 Premios Eclipse como jockey del año 2018, 2019, 2020, 2022 y 2023 alcanza un nuevo logro en el mes de abril.

Irad Ortiz Jr., se hace ganador a la altura de la séptima carrera del sábado 13 de abril en Keeneland, el Giant's Causeway Stakes (Gr.3) con la tordilla Roses for Debra (Liam´s Map), para la cuadra de Christophe Clement, con lo cual se convierte en el primer jockey en alcanzar las 100 victorias en el año 2024 en Estados Unidos y Canadá.

Ortiz Jr., alcanza los 100 triunfos en 2024 con un total de 477 ejemplares conducidos hasta el 14 de abril, para un 20,96% de efectividad en victorias. y una producción en ganancias con sus montas de $6,627,996. Irad actualmente aparece en el segundo lugar en la estadística de Keeneland con ocho (8) victorias, a dos del líder Tyler Gaffalione, que ha ganado 10.

Esta semana Irad Ortiz Jr. registra un total de 28 compromisos de monta entre el jueves 18 y el domingo 21 de abril en Keeneland, incluyendo para el viernes la yegua Saddle Up Jessie (More Than Ready), presentada por Brittany Russel en el Baird Doubledogdare Stakes (Gr.3) y para el sábado el caballo Missed the Cut (Quality Road), en el Elkhorn Stakes (Gr.2), pupilo de John Sadler y también a Dynamic One (Union Rags) de Todd Pletcher en el Ben Ali Stakes (Gr. 3).