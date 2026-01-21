Pronósticos Tampa Bay Downs: picks gratis y el dato clave para el miércoles 21 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 21 de enero, el hipódromo Tampa Bay Downs abre sus puertas al público para otra electrizante tarde hípica. Este año, el recinto hípico tendrá una temporada de carreras especial, pues celebra 100 años de existencia.

Sin eventos selectivos programados, a las 12:20 p.m.(Hora del Este)/1:20 p.m.(Hora de Venezuela), dará inicio a la jornada con un evento de 1 milla y 40 Yardas (1,636 metros), para potras de 3 años, reclamables por $16,000.

Análisis de las carreras y picks para Tampa Bay Downs

Con el talento venezolano que comanda las tablas de jinetes y entrenadores, Samuel Marín y Juan Carlos Ávila, ambos profesionales buscarán sumar más éxitos. A continuación, nuestras recomendaciones. Para la jornada de este miércoles, el riel en la pista de grama estará a 12 pies.

Primera Carrera | 1 milla 40 yardas (1.636m), arena (1:20 p.m. VEN)

Knowledge Is Good (3): De turno en este grupo. Debe volver a decidir.

Modern Miss (4): Si corre cerca del paso, se hará mencionar al final.

D Orbie’s Girl (5): Mejoró bastante en la pasada. Buen pick para conseguir.

Segunda Carrera | 6 furlongs (1.200m), arena (1:50 p.m. VEN)

Beeline (2): Caballo que se midió en mejores circuitos. Va con monta de primera. Riley Mott lo lleva para buscar repetir el dramático éxito que logró en Keeneland, durante la pasada temporada de primavera.

Tercera Carrera | 1 1/16 millas (1.700m), grama (2:20 p.m. VEN)

Alrasikh (9): Aunque corrió hace dos semanas, está de turno en este grupo.

Speaker's Lobby (11): Le tocó un puesto incómodo, pero no hay que olvidarlo.

Efficacy (4): Segunda actuación en este hipódromo. Jugable por la monta.

Le tocó un puesto incómodo, pero no hay que olvidarlo. Efficacy (4): Segunda actuación en este hipódromo. Jugable por la monta.

Cuarta Carrera | 6 1/2 furlongs (1.300m), arena (2:50 p.m. VEN)

Cinco de Mo (1): Marín debe aprovechar el riel para venir con fuerzas al final.

Empire Sky (5): Aventajado en el peso, de ganar pagaría muy bien.

Peace Not War (3): Lo firmó Samy Camacho y esto debe ser la diferencia para ganar

Aventajado en el peso, de ganar pagaría muy bien. Peace Not War (3): Lo firmó Samy Camacho y esto debe ser la diferencia para ganar

Quinta Carrera | 1 milla (1.600m), grama (3:20 p.m. VEN)

Paiute (IRE) (8): Chad Brown decide debutar a esta potra aquí. Gran opción posee.

Kaffeinate (GB) (7): Si quieren buscar grandes dividendos, apuesten a ella.

Consider Me First (3): Del establo de Bill Mott, correrá duro en los decisivos.

Si quieren buscar grandes dividendos, apuesten a ella. Consider Me First (3): Del establo de Bill Mott, correrá duro en los decisivos.

Sexta Carrera | 6 1/2 furlongs (1.300m), grama (3:50 p.m. VEN)

I’m Mischievous (4): Cambia de superficie y baja de distancia. De cuidado.

Red Fern (10): El puesto de pista no lo ayuda, pero la monta sí.

Star Prince (3): Descontó bastante diferencia en la anterior. Cotizado 8-1.

El puesto de pista no lo ayuda, pero la monta sí. Star Prince (3): Descontó bastante diferencia en la anterior. Cotizado 8-1.

Séptima Carrera | 1 milla (1.600m), grama (4:25 p.m. VEN)

Attending (4): La que perdió fue increíble. No tendrá tantos problemas por el recorrido, pues viene de participar en una competencia de 1 milla y 40 yardas. Por algo, Kathleen O’Connell la vuelve a inscribir y confía en Samuel Marín. Es el dato clave para hoy.

Octava Carrera | 1 1/16 millas (1.700m), grama (5:02 p.m. VEN)

Paynter’s Prodigy (1): A la tercera, debe ser la vencida. Tiene dos segundos consecutivos.

Political Riot (7): Pudiera presentarse como sorpresa. No ha corrido mal.

Cox Canyon (4): Con 15-1 y 7 libras de descargo, es ideal para jugadas exóticas.

Pudiera presentarse como sorpresa. No ha corrido mal. Cox Canyon (4): Con 15-1 y 7 libras de descargo, es ideal para jugadas exóticas.

Novena Carrera | 1 milla (1.600m), grama (5:32 p.m. VEN)