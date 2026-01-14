Nitrogen, Shisospicy o Good Cheer: ¿Quién se llevará el Eclipse Award como mejor tresañera?

Suscríbete a nuestros canales

El Hotel The Breakers, en Palm Beach, será sede un año más de los Eclipse Awards, el galardón más importante del hipismo en Estados Unidos, que en esta edición contará con el patrocinio de Resolute Racing.

Dentro de las categorías habituales, la de Campeona de Tres Años presenta un panorama fascinante. La disputa se centra entre una potra que dominó el primer semestre de 2025 antes de ceder terreno, una competidora que brilló tras un exitoso cambio de superficie y, finalmente, una veloz pistera del césped que sorprendió al mundo hípico.

Good Cheer: credenciales de respeto

Hija de Medaglia D’Oro en Wedding Toast y defensora de las sedas de Godolphin, esta potra fue clave en el gran año del establo del Sheikh Mohammed Al-Maktoum. Bajo el entrenamiento de Brad Cox, inició su campaña el 5 de agosto en Horseshoe Indianapolis, hilvanando siete victorias consecutivas, incluyendo los siguientes eventos de grado:

Kentucky Oaks (G1)

Fair Grounds Oaks (G2)

Rachel Alexandra Stakes (G2)

Golden Rod Stakes (G2)

Lideró a su generación hasta el 6 de junio; sin embargo, posteriormente tuvo tres derrotas. Su última actuación de 2025 fue en el Cotillion (G1) de Parx Racing, donde finalizó en la sexta posición sin pena ni gloria.

La versátil Nitrogen tiene con qué triunfar

Mark Casse, miembro de los Salones de la Fama del hipismo estadounidense y canadiense, tiene bajo su cuidado a esta ganadora de seis carreras y $2.046.604. Aunque inició el 2025 triunfando en grama, su destino cambió cuando una prueba selectiva fue movida a la arena debido a la lluvia y la dominó.

Nitrogen estuvo a la altura en esa ocasión y demostró una versatilidad poco común, con un máximo nivel en ambas superficies. Sus triunfos en pruebas de grado incluyen:

Alabama Stakes (G1) - Arena

- Arena Edgewood Stakes (G2) - Grama

- Grama Appalachian Stakes (G2) - Grama

- Grama Wonder Again Stakes (G3) - Arena

- Arena Florida Oaks (G3) - Grama

Shisospicy: velocidad pura en el césped

Con un récord de seis victorias en nueve salidas, esta descendiente de Mitole es entrenada por el venezolano José Francisco D’Angelo para la alianza entre Morplay Racing y Qatar Racing.

Su trayectoria es el ejemplo perfecto de evolución. Tras conquistar el Limestone Stakes en Keeneland, dio el salto a las pruebas de grado e incluso compitió en Inglaterra en la prestigiosa Commonwealth Cup de Royal Ascot. Sus victorias más destacadas fueron:

Breeders’ Cup Turf Sprint (G1)

AGS Music City Stakes (G2)

Mamzelle Stakes (G3)

Todas ellas reúnen méritos suficientes para ser elegidas como la mejor tresañera del año. ¿A cuál le va usted, amigo lector?