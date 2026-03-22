¿Cuándo comienza el plan de ahorro energético en todo el país?

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Tras las recientes fallas en el suministro eléctrico registradas en el occidente del país, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, hizo un llamado urgente a la población este sábado 21 de marzo para implementar medidas de ahorro de energía.

Cuándo comienza el racionamiento

Rodríguez explicó que el inicio de un ciclo solar específico marcará una etapa de calor extremo y sequía. "Hoy es un día importante, porque hoy es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que durante 45 días, a partir de hoy (sábado 21 de marzo), los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela", detalló durante una reunión ministerial transmitida por VTV.

Ante este panorama, la mandataria solicitó a los ciudadanos moderar el uso de aires acondicionados y desconectar dispositivos no esenciales y a las instituciones públicas mantener los equipos de aire acondicionado a una temperatura no menor a los 21 grados.

. Asimismo, anunció que el despacho de Energía Eléctrica establecerá normativas de contingencia: "Ya el ministerio sacará un protocolo de invitación para la ciudadanía, porque durante 45 días el calor y la sequía se van a intensificar en nuestro país", añadió.

Gobierno reconoce la falta de mantenimiento

A pesar de los trabajos de mantenimiento en la red, la Presidenta Encargada reconoció que la oferta actual de energía no logra cubrir la demanda impulsada por la actividad económica. Al respecto, señaló que "con esfuerzo propio" se ha recuperado parte de la generación, pero admitió que "no es suficiente para la demanda y no es suficiente para el proceso de crecimiento económico".

Rodríguez reiteró su exigencia al gobierno de Estados Unidos para el levantamiento de las sanciones económicas, argumentando que estas limitaciones financieras han profundizado la crisis del sector. Por otro lado, mencionó el uso de nuevas tecnologías, como drones térmicos, para identificar puntos críticos de calor y "mitigar los efectos de este calentamiento que está comenzando el día de hoy".

Esta alocución se produce días después de la designación del ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica, quien asume el reto de estabilizar un sistema, que el pasado viernes, según denuncias de los dirigentes opositores Juan Pablo Guanipa y Nora Bracho, sufrió colapsos masivos en varios estados del oeste del país.