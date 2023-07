Romelu Lukaku está forzando su salida del Chelsea para quedarse en Milán

El delantero belga, Romelu Lukaku quien fue cedido la pasada campaña al Inter de Milán desde el Chelsea, no quiere volver a Londres y habría decidido revelarse para forzar su salida del club.

Según la Gazzetta dello Sport, el ariete de Bélgica no dirá presente en al entrenamiento del Chelsea y ni siquiera volará a Londres. Aquellos jugadores que se concentraron con sus respectivas selecciones nacionales tras la conclusión de la temporada liguera gozaron de unos días más de vacaciones que el resto de sus compañeros, pero el ariete belga “no se presentará al entrenamiento en la base del Chelsea en Cobham, esto como forma de presión hacia la directiva blue.

Por ahora, El Inter ha presentado una segunda oferta de 30 millones de euros para quedarse oficialmente con los servicios de Romelu Lukaku. Chelsea e Inter discutirán en las próximas horas esta situación, debido a que el delantero quiere continuar en Europa y no hay posibilidad de que Arabia Saudita se mueva a partir de ahora.

Inter have submitted second bid worth €30m to sign Romelu Lukaku. 🔵🇧🇪



Chelsea and Inter will discuss in the next hours to make a decision about Lukaku situation.



He wants to continue in Europe — no chance for Saudi move as of now. pic.twitter.com/ZGtl6Ox6CG