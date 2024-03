Premios Oscar 2024: Comienza la ceremonia y aquí los primeros ganadores

Oficialmente comienza los Premios Oscar 2024 desde el Teatro Dolby de los Ángeles, California, bajo la conducción de humorista Jimmy Kimmel. La academia ha comenzado a entregar las primeras estatuillas de la importante noche para Hollywood y aquí los ganadores.

Mejor Actriz de Reparto - Da'Vine Joy por "The Oldovers"

Corto Animador- "War Is Over By The Music Of Jhon"

Mejor Película Animada - "El niño y la garza"

Mejor Guion Original - "Anatomía de una caída"

Mejor Guion Adaptado - "American Fiction"

Mejor Diseño de Vestuario - "Pobres criaturas"

Mejor Diseño de producción - "Pobres criaturas"

Mejor Maquillaje y Peluquería - "Pobres criaturas"

Mejor Película Internacional - Reino Unido "La zonas de interés"

Mejor Actor de Reparto - Robert Downey Jr. por "Oppenheimer"