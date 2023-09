La mujer que inventó la “infidelidad” de Rauw Alejandro a Rosalía salió pidiendo cacao (+Video)

Poco tiempo después que se conociera que la pareja conformada por los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía había llegado a su fin, una usuaria de nombre Juliana García, levantó el polvo en las redes sociales al afirmar que el puertorriqueño le había pegado “los cachos” a la reggaetonera con una colombiana de nombre Valeria Duque, una modelo que el artista habría conocido en una presentación en Ciudad de México.

La publicación fue eliminada, pero en su momento muchos se encargaron de difundir lo reseñado por García, quien comenzó asegurando que el mundo del modelaje en Medellín es bastante pequeño, por lo que todo lo que ocurría era sabido por todos. En su momento, la colombiana no dio nombres de la modelo involucrada, pero fue cuestión de días para conocer que se trataba de la antioqueña, Valeria Duque, quien asistió a un concierto de Rauw en el país azteca.

De acuerdo con el testimonio de Juliana, la modelo supuestamente logró acceder a los camerinos para conocer al cantante de “Punto 40”, con quien se habría quedado a solas hasta el día siguiente. “Ella estuvo en el backstage, pudo conocer a su artista top, disfrutó el concierto y cuando terminó adivinen. Sí, Venita (apodo que le colocó a Duque) se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta”, escribió la ‘tuitera’.

Esto provocó la furia de Valeria que en una entrevista aprovechó para defenderse y asegurar que no tiene nada que ver con el reggaetonero. “Yo soy amiga del mánager de él, pero nada tiene que ver con Rauw. Simplemente es una amistad, y sí hablamos de que se me estaba atacando injustamente y ya (…) pero el ‘hate’ cada vez era peor, entonces ya sí me toca salir a dejar todo muy claro para que me suelten”, fue lo que dijo la modelo.

Pero, eso no fue todo, pues Duque inició acciones legales en contra de la usuaria, acusándola de haber dañado su nombre, logrando conseguir el fallo a su favor y obligó a García a disculparse públicamente y explicar que todo fue parte de un mal chisme, tal como lo hizo el pasado 27 de agosto mediante un video, en el que explicó que no tenía manera de comprobar lo que estaba diciendo y lamentó el daño que había causado a todos.

“Todo lo que se dijo sobre ella es producto de un chisme sin fundamento. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamento profundamente el impacto que esas declaraciones tuvieron en su entorno”, comentó Juliana García evidentemente un poco afectada por lo que estaba atravesando, pues un proceso legal por difamación no es nada fácil y seguramente se las vio negras después de la demanda de Valeria.

A pesar de que estos rumores se disiparon y se pudo comprobar que el boricua no le fue infiel a la catalana o al menos no con Duque, no se ve ninguna reconciliación en puerta, por lo que las razones de su separación pueden ser más fuertes que esos. Lo cierto del caso es que ambos la están pasando mal, pues recientemente se le vio a la de “Con Altura” demacrada y con cara de pocos amigos, mientras que Alejandro lloró al recordarla en un reciente concierto en Barcelona.