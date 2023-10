Caracas vivirá una experiencia de tatuajes y música con el Tatú Art & Music Fest

Las más increíbles creaciones del arte en tinta y un cartel musical que pondrá a todos a disfrutar durante dos días serán protagonistas del Tatú Art & Music Fest (@tatuartmusicfest), evento multitudinario que se realizará en La Carlota el sábado 16 y domingo 17 de diciembre de 2023.

En esta primera edición del festival, Residente encabeza un cartel de importantes invitados musicales que se irán develando en los próximos días.

El evento tiene como objetivo unir las culturas del tatuaje, el arte y la música para generar espacios de disfrute para el público y convertirse un punto de encuentro en el que los artistas puedan dar a conocer su talento tanto en la música como en el arte.

Más de 150 expositores, entre tatuadores nacionales e internacionales, se darán cita en La Carlota durante dos días, en lo que será un evento de arte, cultura y entretenimiento.

Además de exhibir el proceso de su trabajo en directo, los tatuadores participarán en una competencia en la que se premiará el trabajo dentro de las diferentes especialidades: Healed Tattoos Small Traditional/ New School, Best Free Style (letras, geometría, blackwork, fusions), Best Realism, Large Tattoo, Best of Day (sábado y domingo) y Best of Show, cuyo ganador obtendrá un cupo en la convención de New York.

El Tatú Art & Music Fest contará con la participación especial de Yomico, el venezolano #1 en el mundo del tatuaje, y quien ha plasmado su arte en grandes artistas como Juanes, Residente, La Roca, entre muchos otros.

La producción del Tatú Art & Music Fest está a cargo de Prodec, empresa que desde ya cuida cada detalle para materializar un evento que reunirá a más de 25 mil personas, sacudirá el escenario con artistas musicales y exhibirá el trabajo de los mejores artistas de la industria del tatuaje.

Como es costumbre, contará con un innovador montaje y show de efectos especiales que complementarán esta emocionante experiencia.

Las entradas están a la venta en la plataforma oficial del festival www.tatuartmusicfest.com

Información @tatuartmusicfest | Una producción de @prodecve