LVBP: ¿Hay movimientos? Así marcha la tabla de posiciones luego de los duelos de este viernes (+foto)

Durante este viernes 3 de noviembre se efectuó una nueva jornada de la pelota criolla, la cual contó con duelos muy atractivos y donde la cima sigue liderada por el mismo equipo.

Luego de cinco triunfos en fila, los Cardenales de Lara, hasta ahora, no tienen rival en la cúspide, no obstante, la cosa esta "apretada" en la parte media y baja de la tabla de posiciones.

Por lo tanto, es importante repasar a profundidad cada una de las casillas que ocupan los conjuntos en esta campaña:

1- Cardenales de Lara (9-2)

2- Leones del Caracas (7-4)

3- Águilas del Zulia (6-5)

4- Navegantes del Magallanes (5-6)

5- Tiburones de La Guaira (4-6)

6- Caribes de Anzoátegui (4-6)

7- Tigres de Aragua (4-7)

8- Bravos de Margarita (4-7).