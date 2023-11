Angel Padrón: “Todo cambio en la vida es bueno y espero ayudar a que sea así para La Guaira” (+ Exclusiva)

En horas de la mañana de este martes la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se sacudió con el mega cambio que involucró a ocho peloteros entre los Tigres de Aragua y los Tiburones de La Guaira en donde figura el lanzador Angel Padrón, quien llega al conjunto escualo.

“Primeramente agradecido con Dios por permitirme estar en lo que me gusta, como siempre digo, nuevo uniforme, pero siempre el mismo enfoque y la misma meta que es ayudar al equipo a obtener un campeonato”, expresó Padrón quien quiere aportar lo más que pueda a su nuevo equipo.

El zurdo no ha tenido un gran inicio de temporada 2023-2024, pero si algo genera confianza en la Gerencia de los Tiburones es en el regreso de la mejor versión de Padrón, quien fue uno de los lanzadores más consistentes en los Tigres en las últimas temporadas.

“Ese cambio ya lo había escuchado y visto en las redes y me preparé mentalmente sobre eso y en verdad no me tomó por sorpresa”, expresó el zurdo, quien tiene efectividad de 11.37 en la presente temporada, en 4 juegos lanzados, dos de ellos como abridor.

“Voy a extrañar a Maracay, pero así es el negocio, así es el beisbol, hoy estamos aquí, mañana no sabemos donde estamos, pero nada, ¡Pa’ encima!”, exclamó Padrón con la frase de guerra de su nuevo conjunto.

En la temporada 2022-2023, Padrón dejó la gran efectividad de 3.89, después de permitir solo 18 carreras limpias en 10 aperturas en las que lanzó 41.2 entradas, logrando abanicar 23 rivales, colocando su WHIP en 1.46.

“Creo que voy a hacer mi trabajo como siempre lo he hecho, con los Tigres no estaban saliendo las cosas como se querían, pero yo creo que todo cambio en la vida es bueno y espero ayudar a que así sea para La Guaira, quiero que este me ayude bastante a mí y ayude al equipo a obtener victorias, y lo más importante para la fanaticada de La Guaira que es el campeonato tan deseado”.

Los años de pelota en Maracay no serán olvidados rápidamente por el “Gocho”, quien siente mucho cariño por la “Ciudad jardín”. “Para la fanaticada tigrera un saludo y mis respetos, muchas gracias por el gran apoyo todos estos años”.

El nacido en San Cristóbal tendrá la oportunidad de compartir dogout con uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas en la actualidad, Ronald Acuña, algo que afirma es muy bueno para él. “Esto no tiene explicación ni palabras para definirlo, es un orgullo para toda Venezuela, y compartir Club House con él, creo que va a ser algo bien bonito, hay que aprovechar estas oportunidades y ganar que es lo que se quiere”.

Por último, el jugador de 26 años de edad, confesó que se siente emocionado por la nueva oportunidad en su carrera, misma que buscará marcar con tinta dorada, ayudando a obtener un título que tanto se le ha hecho esquivo al conjunto salado.