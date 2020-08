Iván Rodríguez y Brooks Robinson son las próximas presas de Cabrera

JUAN SALVADOR MUÑOZ | @juansa11baloncesto

Miguel Cabrera es una fiera con el madero. Este sábado consiguió, frente a Mellizos de Minnesota, su cuadrangular 482 de por vida y se colocó en el puesto 50 de todos los tiempos de Las Mayores en hits conectados (2.841), por lo que -como un buen Tigre- acecha a sus próximas dos presas: Iván "Pudge" Rodríguez" (2.844) y Brooks Robinson (2,848), quienes ocupan el lugar 49 y 48 en dicha lista.

El nativo de Maracay, con la hazaña conquistada en imparables, desplazó a Charlie Gehringer (2.838 petardos), para ser el nuevo dueño de la casilla referida -momentáneamente- gracias al trío de cohetes conectados en la doble cartelera contra la novena de las ciudades gemelas. También, el pasado miércoles 26 de agosto contra Cachorros de Chicago disparó tres batazos sin oposición. ¡Bárbaro!

Justamente, son tres los incogibles que le faltan a Cabrera para alcanzar a Iván "Pudge" Rodríguez, miembro del Salón de la Fama. El legendario receptor bateó para .296 de promedio, con 311 vuelacercas, 1.332 impulsadas, 1.354 anotadas, 2.844 conexiones sin enemigos durante sus 21 temporadas como jugador activo, en las que brilló con Rangers de Texas, fue campeón de la Serie Mundial 2003 -junto con el venezolano- con Marlins de Florida (actual Miami) y defendió el uniforme de los bengalíes desde 2004 a 2007.

Cuando el criollo se devore a Rodríguez en el puesto 49, irá por Brooks Robinson, quien también pertenece al club de los inmortales y se posiciona en el renglón 48. El recordado antesalista de Orioles de Baltimore conquistó la cantidad de 2.848 inatrapables en su trayectoria de 23 contiendas en la que ganó dos títulos de Serie Mundial (1966 y 1970), en ésta última fue el Jugador Más Valioso del Clásico de Octubre. Su average vitalicio fue de .267 con 268 batazos de vuelta completa.

Un poco más lejano, el "Tigre" ve a Harold Baines como otra presa para cazar, ya que el integrante de Cooperstown contabilizó 2.866 hits para ser el propietario del lugar 47 de por vida. Mientras que Omar Vizquel es el venezolano con más imparables en las Grandes Ligas con 2.877.

Falta poco para las cinco centenas

Desde que llegó a las Grandes Ligas, "Miggy" Cabrera causa estragos en el home plate, bien sea poniendo la pelota en juego o descargando su poder, como lo hizo cuando conectó su quinto jonrón de la campaña 2020, el cual fue por la banda contraria para así convertirse en el líder de esa estadística con 98 tablazos de cuatro esquinas, seguido de Álex Rodríguez (97) y Manny Ramírez (95), según el numerólogo Antonio Jesús Torres, a través de su cuenta twitter @ajtorresd.

En total, el dorsal 24 de Detroit tiene 482 jonrones, lo que lo sitúa a 18 de la mítica cifra de los 500, cofradía que integran únicamente 27 peloteros en las Grandes Ligas.

Sólo le falta superar a Lou Gehrig y Fred McGriff, quienes están empatados en el puesto 28 de dicho departamento con 493 bambinazos, para colocarse al umbral de las cinco centenas de conexiones fuera del parque.

