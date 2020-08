VIDEO Y FOTO: Cabrera llegó a 2.000 imparables con Detroit

El toletero venezolano Miguel Cabrera se convirtió, este domingo, en el octavo jugador en la historia de Tigres en acumular 2,000 imparables con el club tras alcanzar dicha marca con un sencillo productor el domingo en contra de Mellizos, en el triunfo 3-2 de Detroit frente a Minnesota.

Cabrera, quien va en camino a los 3,000 hits en Grandes Ligas y podría lograr el hito pronto, ha conseguido hazañas memorables recientemente. El sábado, el oriundo de Maracay superó al miembro del Salón de la Fama de Tigres, Charlie Gehringer, para colocarse en la posición 50 en la lista de imparables de todos los tiempos con 2,841 hits, cifra que aumentó a 2.843 petardos con los dos que conectó en la jornada dominical.

En el proceso, Cabrera se convirtió en uno de apenas 16 jugadores que ocupan el Top 50 de todos los tiempos en imparables, jonrones y carreras impulsadas, uniéndose a Hank Aaron, los dominicanos Adrián Beltré y Albert Pujols, Barry Bonds, Willie Mays, Eddie Murray, Stan Musial, Mel Ott, el cubano Rafael Palmiero, Cal Ripken Jr., Frank Robinson, Alex Rodríguez, Babe Ruth, Dave Winfield y Carl Yastrzemski.

Cabrera se paró en el plato para su primer turno de la jornada el domingo y trabajó una cuenta de 2-0 en contra del abridor Kenta Maeda antes de colar un roletazo fuerte por el lado izquierdo, con el que trajo a plato al venezolano Víctor Reyes, quien abrió el episodio con un triple. Tigres honró al nativo de Maracay con video y fue felicitado en el dugout, luego se divirtió un poco y salió de la cueva para “saludar al público” en un Comerica Park casi vacío.

Cabrera, quien conectó sus primeros 842 indiscutibles con Marlins de Florida (actual Miami), se une a una lista de leyendas de Tigres que han pegado 2,000 hits con el club: Ty Cobb (3,900), Al Kaline (3,007), Gehringer (2,839), Harry Heilmann (2,499), Sam Crawford (2,466), Lou Whitaker (2,369) y Alan Trammell (2,365).

With his 1st inning RBI single, @MiguelCabrera now has 2,000 hits with the Tigers, the 8th player in franchise history to reach that milestone & just the 2nd active player to have 2,000 hits with 1 team, joining Albert Pujols, who had 2,073 hits with the Cardinals. #DetroitRoots