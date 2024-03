NBA: ¡Lakers, Heat y Warriors sin chances! Solo estos equipos pueden ser campeones por la "regla del 40-20"

Golden State Warriors, Los Angeles Lakers y Miami Heat son equipos que siempre parten como favoritos antes de iniciar la campaña de la NBA. Todavía, pese a que no tienen sus mejores registros, son candidatos a estar en Playoffs.

No obstante, de acuerdo a una regla extraoficial que tiene la liga, estos tres equipos ya no tienen opciones de levantar el trofeo a final de temporada. Esta teoría fue fue inventada en 2008 por el legendario Phil Jackson, en la cual decía que si un equipo sumaba primero su derrota 20 que su victoria 40 no ganaría el campeonato de la NBA.

En los últimos 30 años, solo ha habido tres excepciones a esta regla 40-20. Esos equipos que pudieron sortear esto fueron Detroit Pistons (2004), Miami Heat (2006) y Milwaukee Bucks (2021).

Golden State, con récord de 31-27, Lakers (33-28) y Heat (33-26), no entran dentro de lo planteado por Phil. Los que sí lo hacen en esta campaña 2023-24 son: Boston Celtics (46-12), Denver Nuggets (41-19), Minnesota Timberwolves (42-17) y Oklahoma City Thunder (41-18).

Habrá que ver si se mantiene esta tónica o tal vez haya una nueva excepción.