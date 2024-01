Ancelotti responde con dureza a las palabras de Xavi sobre el arbitraje (+video)

La última jornada de la Liga Española desató una ola de polémica por las decisiones arbitrales que se tomaron en el Santiago Bernabéu en un partido en el que los merengues terminaron remontando un 0-2 inicial del Almería con tres goles que estuvieron muy cargados de controversia. Al final del partido muchos comenzaron a quejarse y Xavi no fue la excepción, el catalán también criticó la situación y ahora Ancelotti aprovecha para responder.

"Va a costar ganar esta liga, ya dije que había cosas que no me cuadraban", esas fueron las palabras de Xavi tras ganar al Betis por 4-2 solo horas después de que el Madrid conservara la ventaja de 7 puntos gracias a la polémica remontada contra el último de la tabla en la que mucho tuvo que ver el VAR. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, no se quedó atrás y dijo lo siguiente: "Lo que ocurrió en el Real Madrid-Almería fue una vergüenza. No se puede adulterar más la competición con decisiones como las del domingo pasado".

El Real Madrid no se había pronunciado hasta el momento, más allá de que su canal de Televisión trabaja día y noche para intentar demostrar que ellos son los mayores perjudicados del asunto. Ancelotti finalmente tuvo la oportunidad de hablar al respecto de la situación y fue contundente: "Aquí no tenemos que desviar el tiro, porque todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español entonces ahí esta el problema".

Ancelotti además recuerda que el club catalán esta bajo un proceso, para quienes lo olvidan: "La fiscalía anticorrupción y la Guardia Civil están haciendo las investigaciones... Tenemos que darle tiempo y esperar, porque el problema del fútbol español ha sido esto por los últimos 20 años.