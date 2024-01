¿Perderá la Nº1? Así queda el Ranking Mundial tras la eliminación de Novak Djokovic en Australian Open

La derrota de Novak Djokovic fue más dolorosa de la pensado luego de su eliminación en las semifinales del Australian Open 2024 a manos del italiano Jannik Sinner, quien lo superó con una extraña facilidad en cuatro parciales 6-1, 6-2, 6-7 (6/8), 6-3 y estará afrontando su primera final en un Grand Slam.

A sus 22 años, el joven tenista le provocó una de las peores caídas al balcánico en su carrera, quien no perdía un partido en el Melbourne Park desde hace cinco años. Además de eso, Nole había ganado coronas consecutivas y coleccionaba un invicto de más de 2,000 días en las canchas oceánicas.

Su eliminación en las semifinales también le costó perder una cantidad considerable de puntos como número uno del mundo. Previo al primer gran torneo del año, Djokovic se disputaba por la cima con Carlos Alcaraz y así quedó el Ranking Mundial tras su revés en el Rod Laver Arena.

¿Perderá Novak Djokovic el Nº1 del mundo?

Antes de iniciar el primer Grand Slam del año, el dueño de 24 grandes premios exponía 2,000 puntos, donde acaba de perder 1,200 por su derrota ante Sinner. Por otro lado, Alcaraz no colocó unidades sobre la mesa y tuvo una ganancia de 400 unidades tras alcanzar los Cuartos de final. Cabe destacar que, el español no le quitaron tantos, ya que no participó en la pasada edición.

Pese a su reducción de contables, el balcánico podrá retener su primer lugar como el mejor tenista de la actualidad, pero con menos puntos de diferencia. El experimentado contó con la suerte de la eliminación del murciano, que la única oportunidad que tenía era de vencerlo en una hipotética final en Australia.

Por otra parte, Alcaraz si podría ser desplazado del segundo peldaño de las posiciones del ATP por el ruso Daniil Medvedev, que se encuentra en las semifinales ante Alexander Zverev y necesita ganar el trofeo para escalar al Nº2. Con la caída de Nole, así quedan el Top 3 de los mejores del mundo en la rama masculina.

Ranking Mundial ATP