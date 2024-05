Rodrygo da la cara y deja claro cuál será su futuro con el Real Madrid (+Video)

Falta poco para un día clave en el madridismo. Ese no es otro que la gran final de la Champions League, que protagonizará Borussia Dortmund y Real Madrid, el 1 de junio. Lo cierto es que un evento como este necesita mucha paz previa, algo que no ocurrió en esta jornada.

Justamente, una gran parte de la afición merengue se intranquilizó con una noticia. La misma copó muchos medios de comunicación este martes, 28 de junio. Sobre todo, por la figura de la que se habló.

Rodrygo fue el principal responsable, gracias a una entrevista que concedió a DAZN. En sus declaraciones muchos notaron que dejaba en el aire su continuidad con la Casa Blanca.

¿Qué respondió Rodrygo ante los rumores?

De entrada, hay que revisar lo dicho por el brasilero y el tono de sus palabras. Por ejemplo, soltó frases como esta: "todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero no sé". "Los años que he estado aquí fue un placer para mí", siguió agregando.

Esa forma, hablando en pasado, fue lo que generó todo el revuelo. Justo, además, cuando el gran encuentro de la Liga de Campeones está a pocos días.

Sin embargo, el mismo jugador salió al paso a los rumores y respondió ante la polémica que se generó. Lo hizo a través de su cuenta en X (antes Twitter) para tranquilidad de los merengues.

"Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto. Para ser muy directo, estoy MUY feliz en el Real Madrid. Vivo un sueño cada día y NO se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida. Ahora seguimos con história por hacer. Por la 15", escribió el atacante.

Fue tajante y claro para no dejar dudas sobre su futuro. Y, apegándonos a sus palabras, no piensa en otra cosa que sea no continuar con el Real Madrid. Pese a que Rodrygo tendrá que disputar titularidad, posiblemente, con dos nuevos compañeros: Mbappé y Endrick.