Lo confirman en España: Barcelona toma esta dura medida contra Ter Stegen

Sin soltar el freno del acelerador está la historia entre el FC Barcelona y Marc André Ter Stegen, en una crónica que sigue acercándose a la colisión entre ambas partes y que sumó un nuevo episodio.

Lo más reciente vino a ser confirmado por uno de los periodistas que suele seguir de cerca el día a día de la institución, Fernando Polo, que detalló que desde el alto mando de la institución le retirarán la capitanía al guardameta alemán.

"Pues sí que había enfado gordo del club con Ter Stegen. Después del expediente, ahora fuera el brazalete. El desenlace final, mañana", escribió el periodista en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Una decisión que, sin duda alguna, sube demasiado la tensión entre los involucrados y que confirma las noticias que adelantaban que en la entidad estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias.

La situación de Ter Stegen con Barcelona

Para entrar en contexto hay que señalar que en la jornada del martes, 5 de agosto, se supo por la prensa española que el club abrió un expediente disciplinario al alemán "con carácter inmediato", tras su negativa a firmar un permiso para revelar el informe médico de su operación de espalda.

Un documento que es clave en este momento porque podría servir al Barcelona para inscribir a uno de sus fichajes estelares para la 2025-26, el guardameta Joan Garcia, después de que permita liberar una parte importante de su salario.

En el alto mando no han querido aflojar ante la postura del alemán y no están por la labor de retroceder. Según Mundo Deportivo, en el seno del club hay un debate instaurado dentro de la comisión jurídica del club, que no descarta escenarios como un despido o ir a juicio.

Los propios medios españoles son los que han puesto sobre la mesa que el portero no contestó el lunes pasado las llamadas de los médicos del club para la firma del informe médico, que luego habría originado la respuesta de sus agentes para notificar a la institución que no lo haría.

Con todo esto hay que seguir esperando los siguientes pasos de Barcelona y Ter Stegen para comprobar hasta donde va a llegar este cara a cara.