Vozinha: la fama que no quería y la vida que extraña

Hace apenas seis meses, Vozinha vive lejos de los grandes focos del fútbol. Su día a día transcurre en Chaves, una pequeña ciudad portuguesa donde defiende el arco de un equipo de la segunda división y mantiene una vida tranquila, lejos de las cámaras y los reflectores.

El arquero de Cabo Verde firma una actuación memorable ante España, con siete atajadas que sostienen el empate 0-0 ante la selección que después conquista el título. Su actuación llama la atención de millones de aficionados y las redes sociales convierten su nombre en un fenómeno.

Antes del partido, Vozinha cuenta con 56.000 seguidores en Instagram. Después del encuentro, supera el millón.

Vozinha incluso se entera de la magnitud del fenómeno de una manera inesperada. Un trabajador de la alimentación del equipo le asegura que tiene una cantidad enorme de seguidores, pero el arquero cree que se trata de una broma.

Más tarde, una periodista le muestra su teléfono y es así como descubre que ya supera el millón de seguidores.

“Prefiero la vida que tenía antes”

La fama trae reconocimiento, pero también cambia por completo su rutina.

Vozinha ya no sale a un restaurante con la misma tranquilidad. Los aficionados le piden fotografías y autógrafos, mientras otras personas lo graban sin pedirle permiso. “Perdí mi paz y tranquilidad”, explica el arquero al periódico británico The Observer

El impacto también llega hasta su familia. Su madre recibe visitas de aficionados en su casa de Cabo Verde, mientras su padre mantiene una actitud más reservada ante la nueva exposición.

Para Vozinha, la fama tiene un lado que muchas personas no conocen.

“Muchas personas quieren ser famosas y tener un perfil público, pero solo ven el lado positivo de esa realidad”, señala. Y deja clara su preferencia entre la vida que tiene ahora y la que llevaba antes del Mundial, elige la anterior.

Cabo Verde también cambia

El Mundial coloca a los tiburones azules en un escenario internacional que antes no ocupa con la misma fuerza. La selección empata ante España, iguala con Uruguay y alcanza los octavos de final, donde lleva a Argentina hasta el tiempo extra.

El arquero considera que ese impacto puede servir para algo más grande. Vozinha reconoce que le gusta asumir el papel de embajador de su país, pero insiste en que el éxito pertenece a todo el equipo.

Su deseo es que la repercusión de la selección ayude a impulsar el desarrollo de Cabo Verde y contribuya a mejorar las condiciones de vida de su población.

Un nuevo capítulo en Chile

Después de ese Mundial, Vozinha encuentra un nuevo destino. El guardameta firma con Colo-Colo, club que muestra el mayor interés por sus servicios. También recibe contactos desde Arabia Saudita, aunque ninguna propuesta llega a concretarse, mientras que no recibe ofertas de Estados Unidos.

Ahora apunta a un nuevo desafío: disputar la Copa Libertadores. A nivel internacional, además, mantiene su presencia con Cabo Verde. Aunque en principio decide retirarse de la selección después del Mundial, cambia de decisión porque todavía se siente en condiciones de continuar.

De desconocido a nominado al mejor arquero del año

La transformación de Vozinha también llega a los reconocimientos individuales. A pocas semanas de la ceremonia del Balón de Oro, el arquero de Cabo Verde aparece entre los diez nominados al premio ¨Yashin¨, distinción que reconoce al mejor guardameta del año.

El reconocimiento sorprende al propio protagonista. Vozinha asegura que nunca imagina formar parte de esa lista y considera que la nominación ya representa un honor.

Hace unos meses, su nombre apenas aparece fuera de Cabo Verde y de los círculos del fútbol portugués. Ahora, el arquero que se convierte en una de las revelaciones del Mundial figura entre los candidatos a uno de los principales reconocimientos individuales para los guardametas.