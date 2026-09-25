El campeón del Preakness Stakes (G1) se prepara para conquistar Arabia Saudita

Según Chad Summers, entrenador de Napoleon Solo, el ganador del Preakness Stakes (G1) y propiedad de Espoir USA, es probable que compita en la Breeders' Cup Classic (G1) o en la Dirt Mile en Keeneland el 31 de octubre. Y con mucha posibilidad de estar a finales de febrero en Ryah, por la disputa de los 20 millones de dólares que reparte el Saudi Cup (Gr.1).

Napoleon Solo de Keeneland a Arabia Saudita

Napoleon Solo, que viene de un trabajo de cuatro furlongs en :48.02 en Belmont Park el jueves, Summers declaró a DRF: "Está entrenando para competir en la Classic". De igual manera, destacó que estará preinscrito para las dos carreras. Esperarán los nombres de los preinscritos y allí tomará la decisión de cual correr.

El miércoles 21 de octubre se hará el anuncio de las inscripciones anticipadas para la Breeders' Cup. Summers, aseguró que Napoleon Solo culminará la mayor parte de su preparación para la Breeders' Cup en Belmont Park y llevará a cabo su último briseo en Keeneland. John Velázquez, mantendrá la montura. Fue el jinete cuando obtuvo el segundo lugar en el Travers Stakes (G1).

Napoleon Solo ha conseguido un triunfo y dos segundos lugares este año, uno de los cuales fue en el Haskell Stakes (G1), celebrado en Monmouth Park. Inició su segunda temporada con dos quintos lugares en el Wood Memorial y el Fountain of Youth, ambos G2.

Luego de esta participación en las Breeders’ Cup, estará en la mira su participación a finales de febrero para la Saudi Cup 2027.